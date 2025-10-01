Der höfliche Ordner vor der großen Halle im Konferenzzentrum in Liverpool bescheidet die höflich anstehenden Besucher, sie bräuchten für die nächsten zwei Stunden leider ein zusätzliches Ticket, der Premierminister werde drinnen gleich seine Rede halten. „King’s Speech“, sagt er versehentlich und entschuldigt sich sofort, er probe gerade das gleichnamige Theaterstück. In dem Drama geht es um König George VI., der dank großer Mühen sein Stottern überwindet.
GroßbritannienKeir Starmer und der Schlangenölhändler
Lesezeit: 4 Min.
Beim Labour-Parteitag distanziert sich der britische Premier klarer als bisher vom Rechtspopulisten Nigel Farage, nennt dessen Politik „rassistisch“. Die Mitglieder sind erleichtert, zumindest für den Moment.
Von Michael Neudecker und Martin Wittmann, Liverpool
