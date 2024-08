Nach der zweiten Krawallnacht in Folge wegen der Bluttat von Southport wächst in Großbritannien die Angst vor weiteren gewalttätigen Protesten von Rechtsradikalen. Premierminister Keir Starmer will sich mit wichtigen Polizeiführern beraten. Dabei werde der Labour-Politiker den Mut der Einsatzkräfte loben und ihnen Rückendeckung geben, damit sie gegen „sinnlose Gewalt“ durchgreifen können, zitierte die Nachrichtenagentur PA aus Regierungskreisen. Ein 17-Jähriger soll am Montag drei Mädchen im Alter von sechs, sieben und neun Jahren erstochen und acht weitere Kinder sowie zwei Erwachsene teils schwer verletzt haben. Zwei Kinder wurden mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Der Jugendliche wurde unter hohen Sicherheitsvorkehrungen zum Amtsgericht in Liverpool gebracht. In einer kurzen Anhörung entschied der Magistrates' Court, den Fall wegen der Schwere der Vorwürfe an den höher gestellten Crown Court weiterzureichen.