3. Oktober 2018, 16:06 Uhr Großbritannien Schlimmer geht's immer

Theresa May in ihrem Hotelzimmer in Birmingham.

Harter Brexit? Weicher Brexit? Blinder Brexit? Kein Brexit? Deal or no deal? Der Parteitag in Birmingham zeigt: Die Konservativen sind so zerstritten, dass sie sich selbst die ärgsten Feinde sind.

Von Cathrin Kahlweit

Man muss sich das Konferenzzentrum von Birmingham, kurz ICC, vorstellen wie die berühmte Lithografie des niederländischen Künstlers M.C. Escher, auf der lauter Treppen kreuz und quer durchs Bild verlaufen; die Schwerkraft scheint aufgehoben zu sein, Menschen steigen in allen möglichen Richtungen hinauf und hinunter. Für die Jüngeren, die das nicht mehr vor Augen haben, hilft ersatzweise die Vorstellung vom Inneren des Harry-Potter-Internats Hogwarts, wo sich unentwegt Treppen verschieben und an unterschiedlichsten Stellen des gigantischen Wohnturms wieder andocken.

Nicht, dass das ...