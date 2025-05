Großbritannien wird eigenen Angaben zufolge bis zu 100 Öltanker der russischen „Schattenflotte“ mit Sanktionen belegen. Es werde das größte Maßnahmenpaket Großbritanniens gegen die Schattenflotte, erklärte das Büro von Premier Keir Starmer am Freitag. So soll der Druck auf Moskau im Krieg mit der Ukraine erhöht werden. Die Schiffe transportierten seit Anfang 2024 Fracht für über 24 Milliarden Dollar. Einige Schiffe stünden unter Verdacht, an Beschädigungen kritischer Infrastrukturen beteiligt gewesen zu sein. Starmer wird die Schritte auf einem Gipfeltreffen der Sicherheitsallianz Joint Expeditionary Force von zehn nordeuropäischen Staaten in Oslo ankündigen.