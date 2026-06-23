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GroßbritannienÄußerlich unerfahren

Lesezeit: 4 Min.

Gern würde er den Wiedereintritt in die EU erleben, findet aber die Zeit noch nicht reif dafür: Andy Burnham, der voraussichtlich nächste Premier Großbritanniens.
Gern würde er den Wiedereintritt in die EU erleben, findet aber die Zeit noch nicht reif dafür: Andy Burnham, der voraussichtlich nächste Premier Großbritanniens. Jon Super/AP/dpa

Andy Burnham wird sehr wahrscheinlich der nächste britische Premierminister werden. Auf welche Außenpolitik müssen sich Europa und der Rest der Welt mit ihm einstellen?

Von Martin Wittmann, London

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Am Montagvormittag standen vor den Toren zur Downing Street in London eine Menge Schaulustiger in der prallen Sonne. Sie alle versuchten, nicht nur zu sehen, wie Keir Starmer vor seiner Haustür als Premierminister zurücktrat, sie wollten es auch gern hören. Was sie stattdessen hörten, war ein aus zwei großen Lautsprechern ertönendes „Freude schöner Götterfunke“, angekündigt mit einem sarkastischen „Dein Lieblingslied, Keir“. Der Mann, der die Anlage ins Regierungsviertel geschleppt hatte, heißt Steve Bray. Er trug einen Hut mit der Aufschrift „Why Brexit?“ und war auch dank Shirt und Plakat als EU-Fan ausgewiesen. Dass Starmer sich nicht entschieden genug der EU annäherte, hat ihm der nun extra aus Wales angereiste 56-Jährige nicht verziehen.

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