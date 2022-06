Bei der ersten Fragestunde im britischen Parlament nach dem Misstrauensvotum gegen Premier Boris Johnson hat dieser bekräftigt, im Amt bleiben zu wollen. "Im Hinblick auf Jobs, ich werde meinen behalten", sagte Johnson am Mittwoch. Er hatte am Montag ein Misstrauensvotum seiner konservativen Fraktion zwar überstanden, aber eine heftige Rebellion erlebt. 148 Parteikollegen entzogen ihm das Vertrauen. Die Fragestunde wurde von Zwischenrufen begleitet, immer wieder musste der Parlamentspräsident für Ruhe sorgen. Ian Blackford, der Fraktionschef der Schottischen Nationalpartei (SNP), verglich Johnson mit dem Schwarzen Ritter aus dem Monty-Python-Film "Ritter der Kokosnuss", der obwohl er im Duell beide Arme und Beine verloren hat, mit den Worten "Das ist doch nur 'ne Fleischwunde!" weiterkämpfen will. Eine Kabinettsumbildung ist nach den Worten einer Sprecherin Johnsons nicht zu erwarten.