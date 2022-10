Am ersten Tag ein großer Strauß an schönen Versprechungen

Was hat der frisch ernannte britische Premierminister Rishi Sunak mit dem Land vor - und mit den zerrütteten Tories?

Von Michael Neudecker, London

In den vergangenen Tagen war wieder viel morgendliche Unruhe vor dem schönen Haus mit der auf einer silbernen Platte angebrachten Nummer 16 in Kensington. Fotografen standen davor und warteten. Wenn die Tür aufging, wurde es für ein paar Sekunden hektisch. Heraus kam der Eigentümer und Bewohner des Hauses, Rishi Sunak, dessen Nachbarn es wahrscheinlich begrüßen, dass sich sein Lebensmittelpunkt nun wieder nach Central London verlagert, in die Downing Street. Seit Dienstag kurz vor zwölf Uhr ist Sunak neuer britischer Premierminister.