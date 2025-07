Die britische Regierung will das Wahlalter für alle Wahlen in Großbritannien auf 16 Jahre senken. Wer alt genug sei, um arbeiten zu gehen und Steuern zu zahlen, der solle auch mitbestimmen dürfen, wofür die Regierung ihr Geld ausgebe, sagte Premierminister Keir Starmer laut der Nachrichtenagentur PA. In Schottland und Wales dürfen 16-Jährige bereits bei den regionalen Wahlen ihre Stimme abgeben. Bei der Parlamentswahl 2029 soll die neue Regelung bereits gelten. Die Pläne müssen jedoch noch vom britischen Parlament abgesegnet werden. „Wir ergreifen Maßnahmen, um Hürden für die Beteiligung abzubauen, damit mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich an der britischen Demokratie zu beteiligen“, sagte die stellvertretende Regierungschefin Angela Rayner. Das Vorhaben ist Teil eines Maßnahmenpakets, mit dem die Labour-Regierung die Demokratie modernisieren und den Wahlprozess vereinfachen will. Um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, soll es etwa eine automatische Wählerregistrierung geben.