Von Alexander Mühlauer, London

Bevor Simon Case im Frühjahr anfing, für den britischen Premierminister Boris Johnson zu arbeiten, war er als Privatsekretär von Prinz William tätig. Zwei Jahre lang sorgte er unter anderem dafür, dass dessen Beliebtheitswerte in der britischen Bevölkerung recht stabil blieben. Das soll Johnson, dessen Image seit Ausbruch der Corona-Krise ziemlich leidet, imponiert haben. Und so heuerte er Case an, um die Corona-Politik der Regierung zu verbessern - und damit auch ihr Ansehen. Der 41-Jährige begann im Mai mit seiner Arbeit in 10 Downing Street, dem Amtssitz des Premierministers. Johnson muss mit ihm sehr zufrieden sein, denn nun soll Case als Cabinet Secretary den Beamtenapparat in Whitehall nach den Vorstellungen des Premiers umbauen.

Geht es nach Dominic Cummings, Johnsons engsten politischen Berater, darf Case dort durchaus für "harten Regen" sorgen. Schon vor dem Wahlsieg der Tories im Dezember hatten er und Johnson keinen Hehl daraus gemacht, dass sie die Beamtenschaft als zu träge und zu mächtig empfinden. Kein Wunder also, dass der Premier vor allem auch die Verwaltung dafür verantwortlich macht, dass Großbritannien im Vergleich zu anderen Staaten bislang relativ schlecht durch die Corona-Krise gekommen ist. In keinem europäischen Land gibt es bisher mehr Menschen, die an Covid-19 gestorben sind. Mittlerweile liegt die Zahl bei etwa 41 500.

Premier Johnson schreckt nicht davor zurück, erfahrene Beamte zu feuern

Die Aufgabe von Case ist es nun, die Entscheidungswege zu verkürzen und die Beamtenschaft stärker unter die Kontrolle von Downing Street zu bringen. Das dürfte keine leichte Aufgabe sein, denn weite Teile des Civil Service sehen sich traditionell als Gegengewicht zum Kabinett des Premierministers. Dieser hat allerdings in letzter Zeit keinen Zweifel daran gelassen, dass er nicht davor zurückschreckt, erfahrene Beamte zu feuern. Allein in den vergangenen sechs Monaten mussten fünf hochrangige Civil Servants gehen.

Zuletzt traf es einen Beamten des Bildungsministeriums - er musste für das Fiasko mit den Abschlusszeugnissen an höheren Schulen den Kopf hinhalten. Nach dem Willen des Bildungsministeriums sollten die Noten dieses Jahr mit Hilfe eines Algorithmus berechnet werden, da wegen der Corona-Pandemie keine Prüfungen stattgefunden hatten. Doch nach massivem Protest von Schülern und Eltern vollzog Johnson schließlich eine Kehrtwende bei den A-Levels: Die Schüler bekamen die Noten, die ihnen ihre Lehrer attestierten. Bildungsminister Gavin Williamson, der bei der Noten-Blamage keine gute Figur machte, durfte bleiben; der besagte Beamte musste gehen.

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass der Apparat in Whitehall dem Treiben mit gewisser Sorge zusieht. Viele befürchten, dass dort nun mit Case ein Abgesandter von Cummings wütet. Case dürfte es jedenfalls nicht leicht fallen, das Vertrauen der Beamtenschaft zu gewinnen. Für ihn spricht allerdings, dass er vor seiner Zeit als Privatsekretär von Prinz William selbst einer der ihren war. Case trat 2006 in den Civil Service Ihrer Majestät ein. Er arbeitete zunächst als politischer Berater im Verteidigungsministerium, dann kümmerte er sich um die Beziehungen zwischen London und Belfast. Als die Olympischen Sommerspiele 2012 in der britischen Hauptstadt stattfanden, war Case Teil eines Teams, das für einen reibungslosen Ablauf des Ereignisses sorgen sollte. In den Brexit-Verhandlungen war er für eine Lösung der lange umstrittenen Irland-Frage zuständig. Schon damals stach er zumindest optisch heraus: Case hat ein Faible für maßgeschneiderte Tweed-Anzüge und Barbour-Jacken.