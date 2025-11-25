„Banter“ lässt sich im Deutschen übersetzen mit „Frotzelei“, jemandem „banter“ geben heißt: jemanden aufziehen, herumalbern. Und so stuft es Nigel Farage nun ein, was er in seiner Jugend zu mehreren Mitschülern wiederholt gesagt haben soll, über Jahre. „Hitler hatte recht“, „vergast sie“, „dummer Jud’“, „Sieg Heil“: Alles lang her, sagt Farage, alles „banter“.
GroßbritannienNazi-Vorwürfe gegen Nigel Farage
Lesezeit: 3 Min.
„Hitler hatte recht“: Frühere Mitschüler beschuldigen den Chef der britischen Reform-Partei, als Jugendlicher einige von ihnen rassistisch beleidigt und Nazi-Lieder gesungen zu haben.
Von Michael Neudecker, London
