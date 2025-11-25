„Banter“ lässt sich im Deutschen übersetzen mit „Frotzelei“, jemandem „banter“ geben heißt: jemanden aufziehen, herumalbern. Und so stuft es Nigel Farage nun ein, was er in seiner Jugend zu mehreren Mitschülern wiederholt gesagt haben soll, über Jahre. „Hitler hatte recht“, „vergast sie“, „dummer Jud’“, „Sieg Heil“: Alles lang her, sagt Farage, alles „banter“.