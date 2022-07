Margaret Thatcher, hier 1987, hat nach dem Krieg am längsten in Downing Street Number 10 residiert. Doch auch sie musste auf Druck ihrer Partei gehen.

Von Stefan Kornelius

Margaret Thatcher und Boris Johnson verbindet mehr, als die extrem unterschiedlich lange Amtszeit vermuten lässt. Thatcher hat nach dem Krieg am längsten in Downing Street Number 10 residiert: Elf Jahre und 209 Tage hielt sie es im Amt aus und damit ein gutes Jahr länger als Tony Blair, der es auf immerhin zehn Jahre und 57 Tage brachte.

Boris Johnson ist hingegen - gemessen an seiner Amtszeit - ein Unterdurchschnittspremier. Vielleicht schafft er die Marke von drei Jahren noch, wenn ihn seine Partei den Übergang bis zur Wahl eines neuen Tory-Vorsitzenden regieren lässt. Spült die Empörungswelle ihn sofort aus Number 10 und übernimmt ein Interimspremier - etwa die Vorgängerin Theresa May -, dann wird er sich mit Anthony Eden und Gordon Brown eher bei den Kurzdienern einpendeln. Für die war nach nicht einmal zwei beziehungsweise nach knapp drei Jahren das politische Kapital aufgebraucht.

Den Dolchstoß versetzte Thatcher ihr gerade erst zurückgetretener Vize

Thatcher und Johnson teilen also nicht die Amtsdauer, aber die Abschiedserfahrung: Nicht die Wählerinnen und Wähler haben sie aus dem Amt geworfen, sondern die eigene Partei hat die Drecksarbeit geleistet. Diese Spezialität des politischen Systems in Großbritannien kommt nicht selten zum Einsatz und zeugt von der Macht der Parteien und des Parlaments, das bis vor Kurzem noch mit seinen gewählten Abgeordneten allein für die Bestallung des Premiers zuständig war. Auch wenn sich die Auswahlregeln bei den Tories inzwischen geändert haben: Der Premier ist und bleibt von der Gnade des politischen Establishments seiner Partei abhängig.

Margaret Thatcher hat, wie Johnson, die konservative Bewegung geprägt und das Land nachhaltig ideologisiert. Wie Johnson hat aber auch Thatcher am Ende das Gespür für die Mehrheit und Machbarkeit von Politik verloren. Als Margaret Thatcher die Regierung übernahm, lag Großbritannien ökonomisch am Boden und war durch Streiks und Sozialunruhen erschüttert. Thatcher verpasste dem Land eine erzliberale Rosskur, die bis heute wirkt. Bemerkenswerterweise wurde sie trotz der Radikalität ihrer Programme zweimal im Amt bestätigt. 1989 allerdings, nach zehn Amtsjahren, regte sich Widerstand gegen ihren selbstherrlichen und zunehmend autoritären Stil. Danach häuften sich Niederlagen und Aufstände, Thatchers Macht erodierte. Abgeordnete machten gemeinsame Sache mit Labour in der Sozialpolitik, Nachwahlen gingen verloren.

Den Dolchstoß versetzte Thatcher ihr gerade zurückgetretener Vizepremier Geoffrey Howe, der im Parlament in einer aufsehenerregenden Rede mit der Premierministerin abrechnete. Wie bei Johnson zeigte sich damals, welche Wucht einzelne Parlamentarier entwickeln können, die sich ja - anders als in Deutschland - weniger der Partei verpflichtet fühlen, sondern ihren Wählern. Wenn Abgeordneten die Niederlage im Wahlkreis droht, dann wächst der Mut der Verzweifelten, und es wird einsam um den Premier.

Bei Thatcher dauerte der Erosionsprozess keine zwei Wochen. Mitte November 1990 erhielt die Regierungschefin Konkurrenz bei der Wahl um den Tory-Vorsitz. Michael Heseltine unterlag zwar in der Abstimmung der Fraktion (die damals noch alleine entschied), allerdings reichten Thatcher wegen 16 Enthaltungen die Stimmen ebenfalls nicht. Auch hier lohnt der Vergleich zu Johnson, der bei der letzten Vertrauensabstimmung am 6. Juni stattliche 148 Abgeordnete oder 41 Prozent der Fraktion verlor - und das ohne Gegenkandidaten. Bei Thatcher folgte, wie jetzt wieder, ein sieben Tage währendes Gerangel hinter den Kulissen, es gab Rücktritte und die Androhung von Rücktritten, bis die Premierministerin die Aussichtslosigkeit ihrer Mission erkannte und zugunsten von John Major aufgab. Die SZ kommentierte damals so ähnlich wie heute: "Gefallen ist sie nicht über die Europapolitik, gescheitert ist sie an dem Hochmut, mit dem sie in der Partei selbst alte Getreue behandelte, gestürzt ist sie über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten."

John Major erlebte wie Thatcher auch einen sich über Monate erstreckenden Machtverlust. Seine Mehrheit schrumpfte bereits ein Jahr vor dem Wahltermin 1997 auf eine Stimme und kollabierte sechs Monate später ganz. Die Partei verzichtete aber auf den Aufstand - vielleicht weil sie die Aussichtslosigkeit sah und nach dem Verlust von 34 Wahlkreisen in acht Jahren ihr Schicksal in der Opposition akzeptierte.

Auch Labour kann den Tyrannenmord - Tony Blair musste es erfahren

Nachfolger Tony Blair, gestartet mit einem sensationellen Wahlerfolg am 1. Mai 1997 (418 von 659 Sitzen) sollte im Verlauf seiner ebenfalls beachtlichen Amtszeit beweisen, dass auch Labour zum Tyrannenmord fähig ist. Nach drei Amtszeiten, dem Irakkrieg und einem nie enden wollenden Machtkampf mit seinem Stellvertreter und Schatzkanzler Gordon Brown setzte auch hier der schon bekannte Erosionsprozess ein: die Niederlage bei den Kommunalwahlen, Verlust von Unterhausmandaten in Nachwahlen, Kabinettsumbau, Absturz in den Umfragen. Blair erkannte die Zeichen an der Wand und kündigte im Mai 2007 seinen Rückzug an, ehe die Partei ihn hinauswerfen konnte. Gordon Brown konnte damit seinen lange gehegten Wunsch erfüllen und übernehmen.

Das Schicksal der drei letzten Premiers - David Cameron, Theresa May und Boris Johnson - zeigt wie unter dem Brennglas die Partei- und Parlamentsmacht im britischen System. Nicht die Wähler schickten die Regierungschefs in die Wüste - es waren die Parteifürsten, die mit ihrem untrüglichen Gespür für einen drohenden Machtverlust den Amtswechsel erzwangen.