Gegenüber der schwarzen Tür in Downing Street mit der glänzenden Nummer 10 steht ein Absperrgitter, das den Gehweg von der kleinen Straße trennt. Hinter dem Gitter stehen oft Fotografen, manchmal auch Kamerateams, um die Tür zu filmen. Auch an diesem Montag ist das so. Wenn die Nachrichtensender die Tür zum Amtssitz des britischen Premierministers nahezu in Dauerschleife zeigen, illustriert das meist den Breaking-News-Zustand in Downing Street, und meistens ist das kein guter Zustand, insbesondere nicht für den Premierminister.