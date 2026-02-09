Gegenüber der schwarzen Tür in Downing Street mit der glänzenden Nummer 10 steht ein Absperrgitter, das den Gehweg von der kleinen Straße trennt. Hinter dem Gitter stehen oft Fotografen, manchmal auch Kamerateams, um die Tür zu filmen. Auch an diesem Montag ist das so. Wenn die Nachrichtensender die Tür zum Amtssitz des britischen Premierministers nahezu in Dauerschleife zeigen, illustriert das meist den Breaking-News-Zustand in Downing Street, und meistens ist das kein guter Zustand, insbesondere nicht für den Premierminister.
GroßbritannienMuss schon wieder ein britischer Premier zurücktreten?
Lesezeit: 4 Min.
Westminster ist in Aufruhr: Zwei hochrangige Mitglieder aus dem Team von Premier Keir Starmer legen wegen des Umgangs mit der Epstein-Affäre ihre Ämter nieder. Labour-Abgeordnete fordern sogar den Rücktritt des Regierungschefs.
Von Michael Neudecker, London
Großbritannien:Der Irrweg, den Rechtspopulisten hinterherzulaufen
In London könnte Premier Keir Starmer mit seiner satten Mehrheit selbstbewusst regieren. Stattdessen passt er sich in der Migrationsfrage dem rechten Rand an – und droht kolossal zu scheitern. Das ist auch eine Warnung für Friedrich Merz.
