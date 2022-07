Von Michael Neudecker, Leeds

Es ist nicht weit von Billy Bremner zu den Männern, die jetzt auf der anderen Straßenseite in der Schlange stehen, manche im Zweireiher-Anzug mit Krawatte, Dresscode "Tory-Klischee". Jede Stadt hat ihre Fußballhelden, in England sowieso, und Leeds hat Billy Bremner, Mittelfeldheld und Skipper, so nennt man in England den Kapitän. Bremner war Schotte, ein leutseliger und oft lustig daherredender Mann, er ist schon 1997 gestorben, im Alter von gerade einmal 54 Jahren. Danach haben sie ihm in Leeds eine Statue gebaut, Bremner in Jubelpose, er jubelt ganz für sich, in dieser auf paradoxe Weise mitreißenden Stille, die gut gemachte Statuen ausstrahlen können. Es ist eher Zufall, dass diese zwei Welten an diesem Abend aufeinandertreffen, der lustige Fußballer Bremner und die Anzug tragenden Tories. Aber Zufälle liefern oft die schönsten Bilder.