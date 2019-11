Am Abend vor dem TV-Duell verfasste Boris Johnson einen Brief an Jeremy Corbyn. Er freue sich schon auf die erste Fernsehdebatte vor der Wahl am 12. Dezember, schrieb der Premierminister an den "lieben Jeremy". So freundlich ging es dann aber nicht weiter. Im bisherigen Wahlkampf sei der Labour-Chef den großen Fragen, vor denen das Land stehe, ausgewichen, befand Johnson. Und deshalb wäre er seinem Herausforderer dankbar, wenn er vor oder spätestens während der Debatte ein paar Fragen beantworten könnte.

So wollte Johnson wissen, ob Corbyn bei dem von ihm forcierten zweiten Referendum für leave oder remain sei. Der Premier legte damit den Finger in die Wunde. Denn bis vor dem TV-Duell, das nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe stattfinden sollte, drückte sich Corbyn um eine Antwort. Der Labour-Chef ist in dieser Frage so gespalten wie die Wähler und Mitglieder seiner Partei: Unter ihnen gibt es strikte Brexit-Gegner, aber auch glühende Verfechter eines EU-Austritts. Deshalb will Corbyn, dass eine labourgeführte Regierung nach der Wahl einen neuen Austrittsvertrag mit Brüssel verhandelt; das Volk soll dann darüber abstimmen, ob es diesen der EU-Mitgliedschaft vorzieht - oder eben nicht.

Die kleineren Parteien kommen beim Streit im TV nicht zu Wort

Anders als Corbyn hat Johnson in Sachen Brexit eine klare Haltung. Was dem Premier in anderen Politikfeldern fehlt, zeigt er bei der Frage des EU-Austritts: Entschlossenheit. Weil es für seinen Austrittsvertrag keine Mehrheit im Unterhaus gibt, hatte Johnson auf Neuwahlen gedrungen und hofft, diese zu gewinnen. "Nur die Konservativen werden den Brexit vollziehen, damit das Land wieder weitermachen kann", schrieb er im Brief an Corbyn. "Let's get Brexit done" ist sein Wahlkampfmotto.

Labour wiederum versuchte in den vergangenen Tagen, andere Themen zu setzen. Corbyn versprach einen freien Internetzugang für jeden Haushalt bis 2030, einen höheren Mindestlohn und mehr Geld für das angeschlagene Gesundheitssystem. Angesichts seiner Verstaatlichungspläne versuchte Johnson Corbyn daher als sozialistischen Utopisten darzustellen, der in der Vergangenheit lebe und das Land in den Abgrund führe. Labour hingegen brandmarkte Johnson als wankelmütigen Premier, dem man nicht trauen könne. Im Zweifel stünde der Tory-Chef auf der Seite der Super-Reichen, die ihn finanziell unterstützten. Am Dienstag legte Labour eine Analyse vor, wonach 48 der insgesamt 151 britischen Milliardäre an die Tories gespendet hätten. Corbyn hat den Vermögenden im Land den Kampf angesagt.

Umfragen zufolge liegen Johnsons Tories in der Wählergunst mit etwa zehn Prozentpunkten vor Labour. Allerdings sagt dies nur etwas über die Stärke der Parteien aus, nicht aber zwangsläufig über die Mehrheit im Unterhaus. Denn die Mandate werden nicht entsprechend der Prozentzahl für die Parteien verteilt, sondern nach dem Mehrheitsprinzip. Wer in einem Wahlkreis die meisten Stimmen holt, bekommt den Sitz im Parlament. In Bezirken, in denen es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Labour und Konservativen gibt, lautet eine Kernfrage also, für wen sich linksliberale Remain-Wähler entscheiden. Sollten sich deren Stimmen zwischen Labour und Liberaldemokraten aufteilen, könnte der Tory-Kandidat der lachende Dritte sein.

Erreichen die Tories keine Mehrheit im Unterhaus, könnte es jedoch zu einem sogenannten hung parliament kommen. Dann hätte Corbyn womöglich die Chance, eine Labour-Minderheitsregierung anzuführen. Eine Koalition mit den Liberaldemokraten und der schottischen Nationalpartei SNP lehnte er zwar bislang ab; das bedeutet aber nicht, dass er auf deren Unterstützung verzichten will. "Anders als Johnson brauchen wir bei der Wahl keine Mehrheit, um am Ende doch noch zu gewinnen", heißt es aus dem Labour-Lager.

Doch vor dem TV-Duell war der Unmut bei den kleineren Parteien groß. Die SNP und die Liberaldemokraten versuchten vor Gericht durchzusetzen, dass auch ihre Spitzenkandidaten an der Fernsehdebatte teilnehmen dürfen. Ihr Argument: Es sei nicht rechtens und äußerst undemokratisch, wenn der Wähler nur die Standpunkte der beiden größten Parteien dargestellt bekomme. Der Londoner High Court lehnte die Klage allerdings ab; das Format der TV-Debatte sei eine freie journalistische Entscheidung des Fernsehsenders ITV. Dafür sollen die Parteichefs Jo Swinson (Liberaldemokraten), Nicola Sturgeon (SNP), Siân Berry (Grüne) und Nigel Farage (Brexit-Partei) die Sendezeit nach dem Duell zwischen Johnson und Corbyn füllen. Sie sollen dann die Chance bekommen, ihre Sicht der Dinge zu erklären.

Während die Tories versuchen, Kandidaten der Brexit-Partei zum Rückzug zu bewegen, tut sich Labour nach wie vor schwer, Absprachen mit den Liberaldemokraten und der SNP zu treffen. Swinson will keine Labour-Regierung unter der Führung des in ihren Augen linksradikalen Corbyn gutheißen; und die Schottin Sturgeon hat eine klaren Preis für ihre Unterstützung: Sie will ein neues Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands - und damit ein mögliches Ende des Vereinigten Königreichs.