Politik in GroßbritannienMein linker, linker Platz ist frei

Lesezeit: 4 Min.

Strahlt bei öffentlichen Auftritten eine Dringlichkeit aus: Zarah Sultana, von der Labour-Fraktion suspendierte Abgeordnete.
Strahlt bei öffentlichen Auftritten eine Dringlichkeit aus: Zarah Sultana, von der Labour-Fraktion suspendierte Abgeordnete. (Foto: Alejandro Martínez Vélez/Associated Press)

Während Premier Keir Starmer mit Außenpolitik beschäftigt ist, sortiert sich in Großbritannien die politische Landschaft neu. Dabei nutzen rhetorisch kompromisslose Nachwuchskräfte eine von Labour unbesetzte Lücke.

Von Michael Neudecker, London

In dem Video, das mittlerweile mehr als drei Millionen Mal in den sozialen Medien angeschaut wurde, das in der BBC und anderen klassischen Medien besprochen wurde und von Youtubern an deren Anhängermassen verbreitet, steht Zack Polanski auf einem Strand. Es läuft dramatische Musik im Hintergrund, Polanski trägt eine Regenjacke. Er geht immer wieder umher, spricht ernst in die Kamera. Er sagt: Er habe an diesem Strand neulich einen Mann getroffen, mit einer Waffe. Der Mann habe gesagt, er werde die Flüchtlinge erschießen, die hier ankämen.

