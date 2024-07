Von Martin Wittmann, London

Vor sechs Wochen hatte Premierminister Rishi Sunak für fast alle überraschend die Wahlen im Vereinigten Königreich auf Anfang Juli angesetzt. Im strömenden Regen und in der Hoffnung, dass sich die Stimmung doch noch drehen könnte, was dann aber für wirklich alle überraschend gewesen wäre. 20 Prozentpunkte waren seine Tories damals in Umfragen hinter Labour zurückgelegen. Am Tag vor der Wahl waren es kaum weniger. Immerhin regnete es nicht in Westminster.