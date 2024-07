Großbritannien:„Es ist vorbei. Wir haben versagt“

Vor sechs Wochen hat Premierminister Rishi Sunak für fast alle überraschend die Wahlen im Vereinigten Königreich auf Anfang Juli angesetzt. Im strömenden Regen und in der Hoffnung, dass sich die Stimmung doch noch drehen könnte, was dann aber für wirklich alle überraschend gewesen wäre. 20 Prozentpunkte waren seine Tories damals in Umfragen hinter Labour zurückgelegen. Und nun, einen Tag vor der Wahl, sind es kaum weniger. Immerhin regnet es nicht in Westminster.

Der Stand unmittelbar vor der entscheidenden Wahl am Donnerstag: Diskutiert wird nicht mehr, wer gewinnen könnte, sondern nur noch, wie hoch der Sieg der Opposition ausfallen wird und wie diese Diskussion geführt werden sollte. „Respektlos gegenüber der Wählerschaft“ sei es, wenn die Gegenpartei die Wahl für bereits gelaufen erkläre, sagte etwa Pat McFadden der Radiostation LBC. McFadden ist kein Tory, der über siegesgewisse Konkurrenten spricht, sondern Abgeordneter und Kampagnenmanager von Labour, der über niederlagengewisse Konservative schimpft. Zu diesen zählt etwa die ehemalige Innenministerin Suella Braverman, die am Dienstag in einem Gastbeitrag im Telegraph schrieb: „Es ist vorbei. Wir haben versagt.“

In den jüngsten Umfragen der BBC steht oben also Labour mit 40 Prozent in Führung, die Tories liegen bei 21 Prozent. Unten liegen abgeschlagen die Lib Dems bei elf Prozent, die Grünen bei sechs. Die Scottish National Party, die nur in Schottland antritt, bei drei und Plaid Cymru, die nur in Wales zu wählen ist, bei einem Prozent. Zwischen oben und unten hat sich Reform UK etabliert, sie steht bei 16 Prozent. Die Partei des Brexit-Anführers Nigel Farage hat offenbar viele konservative Wähler, die von den Tories enttäuscht sind, für sich gewinnen können.

Die „Einigkeitsshow“ der Konservativen dauerte nur wenige Minuten

Am Dienstag schließlich zogen die Tories doch noch ihren bis dahin ungewöhnlich zurückhaltenden Joker in diesem Kampf: Der ehemalige Premierminister Boris Johnson trat in Chelsea auf. Er nannte Farage, dem eine gewisse Nähe zu Russland vorgeworfen wird, einen „Kremlin-Kriecher“. Nach, aber nicht mit Johnson trat Premierminister Sunak auf die Bühne und beschwor die „konservative Familie“.

Pat McFadden sagte später, er habe schon Eier länger gekocht als diese „Einigkeitsshow“ gedauert habe. Überhaupt wurde der Ton am Ende des Wahlkampfs nicht sanfter, auch nicht innerhalb der Regierungspartei. James Heappey, früherer Verteidigungsminister, sagte GB News, seine Partei könne derzeit nicht mal einen „piss-up in a brewery“ organisieren, also nicht mal ein Besäufnis in einer Brauerei.

Wie gering die Hoffnung der Tories mittlerweile ist, zeigen auch die Appelle von Premierminister Sunak. Er warnt nicht mehr nur vor einem Sieg seines Konkurrenten Keir Starmer, sondern vor einem hohen Sieg. Durch das strikte Mehrheitswahlrecht zieht in jedem Wahlkreis nur der jeweilige Sieger ins Parlament ein; es gibt keine Zweitstimme wie in Deutschland. Laut dem Umfrageinstitut Survation könnten 484 der 650 Sitze im Parlament an Labour gehen – also einige mehr als die historischen 418, die Tony Blair 1997 holen konnte. Den Tories würden 64 Sitze bleiben, die wenigsten seit der Parteigründung 1834.

Die Tories seien die einzige Partei, die eine „Supermehrheit“ verhindern könne, sagte Sunak bei seinen letzten Auftritten in Anspielung auf den in den USA gängigen Begriff. Dort braucht es etwa im Kongress eine Zweidrittelmehrheit, um gewisse Gesetzesvorhaben umzusetzen.

Nach 14 Jahren an der Macht wollen die Wähler den Tories keine weitere Chance mehr geben

Im Vereinigten Königreich gibt es solche Regelungen nicht. Insofern macht es keinen so eklatanten Unterschied, ob die Regierungspartei eine knappe Mehrheit hat oder aber mehr als 60 oder 70 Prozent der Sitze erringen würde – demokratiegefährdende Folgen sind nicht zu erwarten. Doch der große Abstand, mit dem Labour gewinnen könnte, würde die Einflussmöglichkeiten der zukünftigen Opposition aber doch empfindlich beschränken.

14 Jahre haben die Tories Großbritannien und Nordirland regiert. Jetzt geht es dem Königreich wirtschaftlich zu schlecht und das Personal ist zu unbeliebt, als dass die Wähler der altehrwürdigen Partei eine weitere Chance geben wollen. Zumal auch deren Wahlkampf gelinde gesagt nicht ideal lief. Höhepunkt einer Serie von schlechten Nachrichten waren Berichte über Wetten, die von mutmaßlich informierten konservativen Politikern auf Sunaks Terminierung der Wahl abgeschlossen worden waren. Und die dann eben nur für fast alle überraschend tatsächlich auf Anfang Juli angesetzt wurde.

Starmers Wahlkampf hingegen verlief unspektakulär im gediegenen Sinne: skandalfrei und seriös. Er beschwor den Wandel, der mit ihm möglich, wenn auch nicht einfach werde, und versprach immer wieder Wirtschaftswachstum. Sunak, in den vergangenen Wochen oft genug in der Defensive, konzentrierte seine Offensivbemühungen dann auch mangels anderer Angriffsflächen auf das Thema Finanzen. Und das, nachdem seine Partei die Steuerbelastung auf ein Rekordhoch getrieben hatte. Das versprochene Wachstum müsse ja finanziert werden, deswegen würde Labour alles besteuern, „euer Auto, eure Rente, eure Ersparnisse, euer Eigenheim, eure Arbeit, euer Geschäft“. Das sei ihre DNA, sagte er, sie seien halt Sozialisten.

Bis 22 Uhr werden die Wahllokale am Donnerstag offen sein. Ergebnisse werden am frühen Freitagmorgen erwartet.