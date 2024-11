Was die Krone für Großbritannien ist der Kanzler für diese altehrwürdige Universität: Und der heißt fortan William Hague.

Von Michael Neudecker

Dies hätte die Geschichte einer Revolution sein können. Und man muss William Hague zugutehalten, dass er genau das selbst ansprach, nachdem klar geworden war, dass die Revolution doch noch warten muss. Mal wieder. Die Universität Oxford wurde Anfang des zweiten Jahrtausends gegründet, sie gehört zu den ältesten Unis der Welt, seit 800 Jahren ernennt Oxford einen „Chancellor“. Der Kanzler behält sein Amt auf Lebenszeit, er ist für Oxford so etwas wie der König für Großbritannien, er ist der oberste Chef, der manchmal altertümliche Roben trägt, um das Tagesgeschäft aber kümmern sich andere. Es gibt wenig vergleichbar prestigeträchtige Posten im akademischen Betrieb, historisch bedeutsame Figuren wie Oliver Cromwell, der im 17. Jahrhundert die britische Monarchie stürzte, oder auch der Duke of Wellington, der Napoleon in Waterloo besiegte, waren schon Kanzler von Oxford.