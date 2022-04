Der britische Premierminister Boris Johnson muss sich wegen mutmaßlicher Lügen im Zusammenhang mit der Partygate-Affäre einer Untersuchung durch den zuständigen Ausschuss im Unterhaus stellen. Ein entsprechender Antrag der Labour-Opposition wurde nach mehrstündiger Debatte von den Abgeordneten ohne Abstimmung durchgewinkt. Für Johnson ist das eine schmerzhafte Niederlage. Er hatte noch am Morgen die Hoffnung geäußert, seine Fraktion werde die Entscheidung vertagen. Doch dabei machten ihm offenbar die eigenen Abgeordneten einen Strich durch die Rechnung. Einige Parteikollegen forderten sogar seinen Rücktritt. Das hatte der Premier, der am Donnerstag zu Besuch in Indien war, jedoch zurückgewiesen. "Ich glaube nicht, dass es das Richtige ist", sagte er mit dem Nachrichtensender Sky News.