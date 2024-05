Von Michael Neudecker, London

Stephen Flynn ist der Fraktionschef der schottischen SNP im britischen Parlament, ein smarter, 35-jähriger Slim-Fit-Anzugträger, der jeden Mittwoch bei den "Prime Minister's Questions" im Unterhaus zwei Fragen an den Premierminister stellen darf. Stephen Flynn kommt aus Dundee im östlichen Schottland, er kann das "r" in "resign", Rücktritt, schöner rollen als jeder andere im Parlament. Um selbigen hat er den Premierminister Rishi Sunak schon öfter gebeten. An diesem Mittwoch nun war es also Flynn, der die Frage stellte, die Westminster schon den ganzen Tag umtrieb: Ob Sunak noch heute Wahlen ausrufe? Oder, fügte er süffisant in schottischem Slang an, "is he feart?"