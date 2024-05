Stephen Flynn ist der Fraktionschef der schottischen SNP im britischen Parlament, ein smarter, 35-jähriger Slim-Fit-Anzugträger, der jeden Mittwoch bei den "Prime Minister's Questions" im Unterhaus zwei Fragen an den Premierminister stellen darf. Stephen Flynn kommt aus Dundee im östlichen Schottland, er kann das "r" in "resign", Rücktritt, schöner rollen als jeder andere im Parlament. Um selbigen hat er den Premierminister Rishi Sunak schon öfter gebeten. An diesem Mittwoch nun war es also Flynn, der die Frage stellte, die Westminster schon den ganzen Tag umtrieb: Ob Sunak noch heute Wahlen ausrufe? Oder, fügte er süffisant in schottischem Slang an, "is he feart?"

Rishi Sunak grinste, ein paar Stunden später dann war klar: Nein, er fürchtet sich nicht. Um kurz nach fünf Uhr Ortszeit trat Sunak an das Podest in Downing Street und verkündete, er habe heute Morgen den König um Auflösung des Parlaments gebeten, es werde im Vereinigten Königreich Wahlen am 4. Juli geben. Am Freitag wird das Parlament offiziell in die Pause geschickt, am Donnerstag kommender Woche wird es formell aufgelöst, ehe es dann fünf Tage nach der Wahl - am 9. Juli - erstmals wieder zusammentritt. Am 17. Juli wird die neue Parlamentssaison von Charles III. mit der "King's Speech" eröffnet.

Dem Land geht es schlechter, als Sunak die Wähler bisweilen glauben machen möchte

Sunaks Rede dauerte eine gute Viertelstunde, sie war der Höhepunkt nach wochenlangen Gerüchten und Fragen nach Wahlen in Endlosschleife. Westminster ist leicht in Aufregung zu versetzen, in den vergangenen Wochen gab es öfter Tage, an denen "election rumours", Gerüchte über den Wahltermin, stundenlang über die Teppichbodenflure getragen wurden. An diesem Mittwoch aber war es anders: Sunak berief für 16.15 Uhr eine außerordentliche Kabinettssitzung ein, Außenminister David Cameron und Verteidigungsminister Grant Shapps änderten kurzfristig ihre Reisepläne, um teilnehmen zu können. Cameron war bereits in Albanien, in den sozialen Medien wurden Fotos aus Tirana gezeigt, mit riesigen Willkommens-Bannern für Cameron, die sie nun gar nicht brauchten.

Am Mittwochnachmittag begannen mehrere Abgeordnete, ihre Büros auf die Auflösung des Parlaments vorzubereiten, mit der ja sofort der Wahlkampf beginnt, für sechs Wochen - wenn das Parlament aufgelöst ist, sind die Abgeordneten keine Abgeordneten mehr, sondern lediglich Kandidaten. Die Nachrichtensender waren da schon live in Downing Street, und als das blanke Podium für die Ansprache um kurz vor fünf Uhr Ortszeit herausgetragen wurde in den britischen Regen, waren auch die letzten Zweifel beseitigt. Wenn der Premierminister vor der Tür mit der Nummer 10 darauf spricht, trägt das Podium das Regierungswappen - es sei denn, er verkündet Wahlen. Dann ist das Podium blank, denn das Parlament wird aufgelöst.

Sunak hatte stets gesagt, die Wahlen würden "in der zweiten Jahreshälfte" stattfinden, im britischen System obliegt es dem Premierminister, den Zeitpunkt von Wahlen festzulegen. Jedenfalls innerhalb einer fünfjährigen Frist nach der vergangenen Wahl, und die Deadline wäre im Januar des kommenden Jahres gewesen. Die konservative Partei, die Tories, sind seit 14 Jahren an der Macht im Königreich, in den Umfragen liegen sie seit Monaten konstant um die 20 Prozent hinter Labour. Auch deshalb zögerte Sunak so lange, sich auf ein Datum festzulegen: Er wollte wohl einen Zeitpunkt wählen, zu dem er wenigstens eine gute Nachricht mit in seine Rede einbauen kann. Doch gute Nachrichten gibt es derzeit kaum in London. Die Wirtschaft ist geplagt, das Gesundheitssystem weit über der Belastungsgrenze, auch sonst geht es dem Land schlechter, als Sunak die Wähler bisweilen glauben machen möchte.

Jetzt, sagt Sunak, sei der Zeitpunkt "für Britain" gekommen, "seine Zukunft zu wählen"

Am Mittwoch aber wurden die neuen Inflationszahlen veröffentlicht, die Inflation sank entsprechend dem europaweiten Trend erneut. Entsprechend war Sunaks Rede aufgebaut: Er begann damit, von seiner Zeit als Finanzminister zu reden. Er sprach davon, dass er als Premierminister angetreten sei, "wirtschaftliche Stabilität wiederherzustellen", und mit Blick auf die sinkende Inflation zeige sich nun, dass "unser Plan funktioniert". Jetzt, sagte Sunak, sei der Zeitpunkt "für Britain" gekommen, "seine Zukunft zu wählen".

Sunak bemühte sich sehr, wie ein souveräner Premierminister zu wirken, aber die Umstände seiner Rede halfen ihm eher nicht. Es regnete nicht nur den ganzen Tag in London, es schüttete, Sunaks dunkler Anzug war bereits nach ein paar Minuten so nass, dass er an den Schultern aussah wie der Neoprenanzug eines Schwimmers. Dazu beschallten Demonstranten die Gegend, die bei Reden in Downing Street gerne vor dem Tor zur kleinen Straße stehen und über Lautsprecher laute Musik abspielen. Dass ihnen, wie einer der ortsbekannten Anti-Tory-Protestler kürzlich auf X mitteilte, von der Polizei der Lautsprecher abgenommen worden war, aber dank Spenden neue, leistungsstärkere angeschafft werden konnten, gab dem Moment eine besonders ironische Note.

Der Regen über Sunak und der Soundtrack zu seinen Worten, das war das Bild dieses besonderen Abends in London. Als Sunak sprach, dröhnte von draußen der einstige Titelsong von Tony Blairs New Labour durch Downing Street, "Things can only get better": Es kann nur besser werden.