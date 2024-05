In Großbritannien sind drei Männer angeklagt worden, weil sie für den Geheimdienst Hongkongs tätig gewesen sein sollen. Wie die Londoner Metropolitan Police am Montag mitteilte, werden den zwischen 37 und 63 Jahre alten Männern mehrere Verstöße gegen das Gesetz für nationale Sicherheit des Vereinigten Königreichs vorgeworfen, darunter die Unterstützung eines ausländischen Geheimdiensts und ausländische Einmischung. "Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden mehrere Festnahmen gemacht und in ganz England Durchsuchungen durchgeführt", sagte ein Polizeisprecher der Mitteilung zufolge. Insgesamt seien elf Menschen in London und der Region Yorkshire festgenommen worden, von denen acht inzwischen wieder auf freiem Fuß seien. In den vergangenen Jahren sind viele Bürgerrechtsaktivisten aus Hongkong nach Großbritannien geflohen. Hintergrund ist, dass Peking in der früheren britischen Kronkolonie Hongkong die Menschen- und Bürgerrechte drastisch ausgehöhlt hat. Proteste wurden brutal niedergeschlagen. Mit der Einführung eines strengen Sicherheitsgesetzes erstickte Peking vor einigen Jahren die Demokratiebewegung in der Finanzmetropole. Großbritannien lockerte die Visabestimmungen für Menschen aus Hongkong.