GroßbritannienSie ist Premier Starmers Bollwerk gegen rechts beim Thema Migration

Lesezeit: 2 Min.

Shabana Mahmood versprach gleich zu Beginn, sie werde „alles tun, was nötig ist“.
Shabana Mahmood versprach gleich zu Beginn, sie werde „alles tun, was nötig ist“. (Foto: Jack Taylor/Reuters)

Shabana Mahmood übernimmt als erste Muslimin das Innenministerium. Das große Vorbild der Labour-Politikerin aus Birmingham: Margaret Thatcher.

Von Michael Neudecker

Das Wort „Reshuffle“ wurde in England erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts verwendet, damals wurde damit das Neu-Mischen von Karten beschrieben. Gut hundert Jahre später fand der Begriff seinen Weg in die britische Wirtschaft und in die Politik, wenn es darum ging, Posten neu zu vergeben, und heute ist das „Reshufflen“ längst ein gewöhnlicher Vorgang in Downing Street. Wenn Premierminister den Anschein erwecken wollen, dass die Regierung ab jetzt alles besser macht, oder auch einfach nur, um vielversprechende Abgeordnete zu befördern: Dann werden die Minister durchgemischt.

