2. April 2019, 20:51 Uhr Großbritannien May will EU um weitere Brexit-Verschiebung bitten

Die britische Premierministerin versucht nun erstmals, zusammen mit der Opposition eine Lösung für den EU-Austritt zu finden.

Von Cathrin Kahlweit , London

Die britische Regierung hat nach einer siebenstündigen Kabinettssitzung am Dienstag beschlossen, auf die Opposition zuzugehen und einen weichen Brexit zu verfolgen. Dafür will Theresa May, wie sie in einer Erklärung am frühen Abend mitteilte, in Brüssel um eine neue, möglichst kurze Verlängerung des Austrittsprozesses bitten. Sollte sie, so die Premierministerin, mit Labour-Chef Jeremy Corbyn keine Einigung über einen gemeinsamen Vorschlag an Brüssel finden, dann werde sie das Parlament befragen. Corbyn signalisierte einem Medienbericht zufolge seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Er werde sich "sehr gerne" mit ihr treffen

Das Austrittsabkommen mit der EU, das May im vergangenen Herbst ausgehandelt hatte, soll nach ihren Worten die Basis des Deals bleiben. Offenbar will May der EU gemeinsam mit der Opposition einen Vorschlag für eine neue politische Erklärung unterbreiten. May setzt darauf, dass der gemeinsame Vorschlag so schnell ausgearbeitet werden kann, dass die Verschiebung des Austrittsdatums nicht länger als bis zum 22. Mai dauern müsste. Für diesen Tag war der Brexit für den Fall vorgesehen gewesen, dass May ihren Deal im Unterhaus durchsetzen kann.

Erste Reaktionen in den britischen Medien waren eher skeptisch, weil May weder angedeutet hatte, ob sie für diesen Schritt die Rückendeckung der Brexiteers in ihrer Partei hat, noch ist sie offenbar bereit für eine lange Verschiebung des Austrittsdatums. Da sie weiterhin auf der Zustimmung für den bereits ausgehandelten Vertrag beharrt, dem die nordirische DUP, Teile ihrer Fraktion und einige europakritische Labour-Abgeordnete nicht zugestimmt hatten, wäre sie jetzt auf den politischen Gegner angewiesen.

Am Vortag hatte sich das Parlament vergeblich darum bemüht, in vier Abstimmungen einen Weg aus dem aktuellen Dilemma zu finden. Keine der vier Varianten für die künftigen Beziehungen Großbritanniens zur EU hatte allerdings eine Mehrheit gefunden; jedoch war der Plan, nach dem Brexit eine permanente Zollunion mit der EU einzugehen, nur an drei Stimmen gescheitert. Fraglich ist nun, was May den Abgeordneten anbieten könnte, damit sie ihrem Deal zustimmen. Labour hatte sich zuletzt der Idee eines an Norwegen angelehnten Modells nicht verschlossen, aber auch ein zweites Referendum unterstützt. Sowohl Labour als auch die Schottische Nationalpartei wollen aber einen weichen oder gar keinen Brexit. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon nannte den Vorschlag von May eine "potenzielle Falle".

EU-Ratspräsident Donald Tusk rief dazu auf, die Nerven zu bewahren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht eine weitere Verschiebung des Brexit mit Skepsis. Die EU könne nicht dauerhaft "Geisel" einer Krise in Großbritannien sein, sagte er am Nachmittag. "Wenn das Vereinigte Königreich fast drei Jahre nach dem Referendum nicht in der Lage ist, eine Lösung zu präsentieren, die von einer Mehrheit unterstützt wird, wird es faktisch selbst einen No-Deal-Exit gewählt haben."