2. April 2019, 19:17 Uhr Großbritannien May will EU um weitere Brexit-Verschiebung bitten

Premierministerin May strebt eine weitere Verlängerung der Brexit-Frist an. Sie soll "so kurz wie möglich" sein.

In der Zwischenzeit will May zusammen mit Oppositionschef Corbyn eine Lösung finden, die einen geordneten Ausstieg ermöglicht.

Falls dies nicht gelingt, soll das Parlament über verschiedene Optionen abstimmen. An das Ergebnis werde sich die Regierung halten, wenn sich auch Labour daran hält.

Die britische Premierministerin Theresa May will die EU um eine weitere, möglichst kurze Verlängerung der Frist für den Austritt des Landes aus der Europäischen Union bitten. Das teilte May am Dienstag nach einer siebenstündigen Kabinettssitzung in London mit. Derzeit ist der Brexit für den 12. April geplant.

In einer kurzen Rede vor ihrem Amtssitz sagte May, sie verstehe, dass die Bürger des Themas so überdrüssig seien, dass sie auch ohne einen Deal aus der EU austreten wollten. Sie selbst bevorzuge aber einen Austritt mit Abkommen. Deshalb sei eine "kurze" weitere Verlängerung der Frist nötig.

Die Debatte dürfe sich nicht länger hinziehen, fügte May hinzu. Allerdings habe auch der Ansatz des Parlaments, über Probeabstimmungen weiterzukommen, zu keinem Ergebnis geführt.

May bot an, sich mit Oppositionschef Jeremy Corbyn an einen Tisch zu setzen und einen Plan für einen geordneten Ausstieg zu erarbeiten. Dieser müsse aber ihr Ausstiegsabkommen mit der EU enthalten. Offenbar geht es also um die politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zur EU.

Die Verlängerung werde "so kurz wie möglich" sein und dann enden, wenn eine Lösung gefunden sei. Eine Übereinkunft zwischen ihr und Corbyn werde den Abgeordneten des Unterhauses vorgelegt, um sie anschließend den Staats- und Regierungschefs der EU zu präsentieren, die kommende Woche zu einem Sondergipfel zusammenkommen wollen.

Notfalls sollen die Abgeordneten entscheiden

Falls sie und Corbyn keine Lösung fänden, werde sie den Abgeordneten eine Reihe von Optionen über die künftigen Beziehungen zur Abstimmung vorlegen, sagte May. An das Ergebnis werde sich die Regierung dann halten - allerdings nur, wenn sich auch die Labour-Partei daran halte.

May fügte hinzu, der ganze Prozess solle vor dem 22. Mai abgeschlossen sein, damit Großbritannien nicht an den Europawahlen teilnehmen müsse.

Das Parlament hat sich bislang sowohl gegen das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen ausgesprochen, als auch gegen einen No-Deal-Brexit. Alle anderen Alternativen wurden aber auch abgelehnt.

Mays Schritt markiert eine dramatische Kehrtwende in ihrem Brexit-Kurs. Bislang lehnte die Regierungschefin Zugeständnisse an die Opposition kategorisch ab. Die oppositionelle Labour-Partei fordert eine weitaus engere Anbindung an die EU nach dem Brexit als bisher von London geplant.

EU-Unterhändler Michel Barnier hatte vorige Woche signalisiert, dass die EU die Politische Erklärung zum Brexit-Vertrag binnen 48 Stunden nachbessern könnte, wenn sich die britischen Abgeordneten für eine engere Bindung an die Staatengemeinschaft entscheiden sollten.

Das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen wurde bereits drei Mal vom Parlament abgelehnt. Eine weitere Abstimmung ist Parlamentspräsident John Bercow zufolge auch nur zulässig, wenn sich der Vorschlag substanziell von den vorhergehenden unterscheidet.

EU-Ratschef Donald Tusk für den 10. April einen Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs einberufen. Spätestens dann muss die britische Seite sagen, wie es im Brexit-Streit weitergehen soll.

Eine überparteiliche Gruppe von Angeordneten im britischen Parlament will einen Brexit ohne Vertrag per Gesetz verhindern. Das kündigte die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper am Dienstag in London an. Die EU warnt jedoch, dass letztlich nur ein Ja zu dem Austrittsvertrag einen chaotischen Bruch verhindern kann. "Der einzige Weg, einen No-Deal zu vermeiden, wird ein positives Votum sein", sagte Michel Barnier in Brüssel. Derzeit steige die Gefahr eines ungeregelten Brexits von Tag zu Tag.

"Wir sind in einer gefährlichen Situation", schrieb die Abgeordnete Cooper auf Twitter. Sie forderte die Regierungschefin auf, einen Plan zur Verlängerung der Austrittsfrist über den 12. April hinaus vorzulegen. Dafür könnte bereits am Mittwoch ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden. Letztlich müsse May dann bei der EU beim Sondergipfel am 10. April - Mittwoch in einer Woche - eine abermalige Verschiebung des Brexits beantragen. Dieser sollte eigentlich schon am 29. März vollzogen werden und war in letzter Minute verzögert worden.