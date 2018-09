16. September 2018, 09:12 Uhr Großbritannien Londons Bürgermeister fordert Volksabstimmung über Brexit-Deal

Die Briten müssen über das Ergebnis der EU-Verhandlungen abstimmen, fordert Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Er greift Premierministerin May scharf an.

Nach der knappen Brexit-Abstimmung im Vereinigten Königreich hisste Londons Bürgermeister Sadiq Khan die EU-Flagge vor dem Rathaus. Nun fordert Khan eine zweite Volksabstimmung: Die Bürger sollten über den Brexit-Deal abstimmen dürfen, schreibt er in einem Gastbeitrag für die Zeitung Observer, egal ob am Ende ein Kompromiss mit der EU stehe oder ein sogenanntes "No Deal"-Szenario. Sogar die Option, in der EU zu bleiben statt sie zu verlassen, solle den Bürgern zur Abstimmung angeboten werden.

Die Konsequenzen für Arbeitsplätze, die Wirtschaftsentwicklung und den Lebensstandard der Briten seien zu groß, als dass eine Brexit-Entscheidung ohne neuerliche Befragung der Bevölkerung getroffen werden könne, so Khan, der der oppositionellen Labour-Partei angehört.

Bei so wenig verbleibender Verhandlungszeit gebe es lediglich noch zwei mögliche Ergebnisse: ein schlechtes Abkommen für Großbritannien oder gar kein Abkommen, was noch schlimmer wäre. "Beides ist unbeschreiblich riskant und ich glaube nicht, dass Premierministerin Theresa May das Mandat hat, so unverhohlen mit der britischen Wirtschaft und den Lebensgrundlagen der Menschen zu zocken", schreibt Khan.