Großbritannien investiert weiter in die Modernisierung seiner nuklearen Abschreckung. Wie die britische Regierung mitteilte, sollen acht Milliarden Pfund (9,56 Milliarden Euro) in die Instandhaltung der Atom-U-Boot-Flotte und den Betrieb der Stützpunkte fließen. Dafür sei ein Vertrag mit der britischen Firma Babcock geschlossen worden, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. An Standorten in Plymouth, Bristol und am Fluss Clyde sollen dadurch 3000 neue Arbeitsplätze entstehen, so die Mitteilung weiter.

Großbritannien betreibt eine Flotte von vier U-Booten, die sowohl mit einem Atomantrieb ausgestattet sind als auch Atomwaffen an Bord tragen. Eines dieser U-Boote patrouilliert ständig in den Weltmeeren, um einen atomaren Angriff auf Großbritannien mit einem Gegenschlag beantworten zu können. Durch die Investition sollen die U-Boote schneller wieder einsatzbereit werden. Die britischen Atomsprengköpfe sind auf Trägerraketen vom Typ Trident montiert, die in den USA hergestellt und gewartet werden. Anders als Frankreich ist das Vereinigte Königreich damit mit seiner nuklearen Abschreckung nicht ganz unabhängig von Washington.