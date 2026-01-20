Die britische Regierung hat den Weg für eine chinesische „Super-Botschaft“ in London freigemacht. Der Minister für Kommunalverwaltung, Steve Reed, habe Pekings Pläne genehmigt, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Der riesige Komplex wird demnach auf dem Gelände des historischen Royal-Mint-Gebäudes errichtet, das sich zentral in der Nähe vom Tower of London und neben dem Finanzviertel befindet. Das Projekt gilt vor allem wegen Sicherheitsbedenken seit Jahren als höchst umstritten.Kritiker fürchten, dass die chinesische Regierung den riesigen Komplex als Basis für Spionage nutzen könnte. Selbst Abgeordnete aus den eigenen Reihen warnen, dass von der Botschaft aus auch die Einschüchterung von Kritikern der kommunistischen Regierung koordiniert werden könnte, die nach Großbritannien geflohen sind. Die Regierung beteuerte jedoch, Maßnahmen entwickelt zu haben, um „alle Risiken“ bewältigen zu können.