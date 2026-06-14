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GroßbritannienLondon geht gegen Schattenflotte vor

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Das britische Militär hat nach Angaben von Premierminister Keir Starmer einen Öltanker der russischen Schattenflotte gestoppt, der den Ärmelkanal passieren wollte. Er habe die Streitkräfte am Sonntagmorgen angewiesen, das Schiff abzufangen, teilte der Regierungschef auf der Plattform X mit. Laut britischem Verteidigungsministerium handelt es sich bei dem Schiff um den knapp 244 Meter langen Öltanker Smyrtos, der laut Marinetraffic.com unter der Flagge Kameruns fährt und von einem russischen Hafen kommt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bedankte sich auf X bei Großbritannien für die Aktion.

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