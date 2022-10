Von Alexander Mühlauer, London

Die britische Premierministerin Liz Truss will auch nach einer fundamentalen Kehrtwende in der Steuerpolitik weiter um ihr Amt kämpfen. Auf die Frage, ob Truss Konsequenzen aus ihrem politischen Scheitern ziehen werde, sagte ein Regierungssprecher am Montag, dass ihr Fokus nach wie vor darauf liege "zu liefern".

Zuvor hatte der neue Finanzminister Jeremy Hunt angekündigt, so gut wie alle Steuererleichterungen zurückzunehmen, die Truss vor nicht einmal vier Wochen bekannt gegeben hatte. "Das wichtigste Ziel für unser Land ist jetzt Stabilität", sagte Hunt. Während die Finanzmärkte positiv auf die Ankündigung reagierten, wurde in Truss' Konservativer Partei weiterhin über einen baldigen Rücktritt der Premierministerin spekuliert.

Der Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik war aus Hunts Sicht unvermeidlich gewesen, um das Vertrauen der Finanzmärkte wiederzugewinnen. Truss hatte mit ihren Steuerplänen dermaßen starke Turbulenzen an den Märkten ausgelöst, dass die Bank of England mehrmals eingreifen musste. Hunt, der erst seit vergangenem Freitag im Amt ist, versprach, alles Nötige zu tun, um wirtschaftliche Stabilität zu garantieren.

Nachdem Truss bereits die geplante Absenkung des Spitzensteuersatzes zurückgenommen hatte, erklärte der Finanzminister, dass die Regierung - anders als versprochen - auch den Basissteuersatz nicht von 20 auf 19 Prozent senken werde. Ebenfalls unverändert bleiben die Steuern auf Dividenden und bestimmte Alkoholika. Hunt bekräftigte, dass die Regierung die Körperschaftsteuer nun doch von 19 auf 25 Prozent erhöhen werde.

Der Finanzminister kündigte zudem an, die Laufzeit des bereits beschlossenen Energiepreisdeckels deutlich zu verringern, um Kosten zu sparen. So sollen die Gas- und Strompreise nun doch nicht für zwei Jahre eingefroren werden, sondern zunächst nur für sechs Monate. Dabei wird es wohl nicht bleiben. "Ich fürchte, es wird weitere schwierige Entscheidungen geben, sowohl bei den Steuern als auch bei den Ausgaben", sagte Hunt.

Ökonomen gehen davon aus, dass die Regierung bis zu 70 Milliarden Pfund einsparen muss, um die Finanzmärkte langfristig zu beruhigen. Hunt bezifferte die angekündigten Maßnahmen vom Montag auf 32 Milliarden Pfund. Der Schatzkanzler will am 31. Oktober einen vollständigen Haushaltsplan vorlegen. Die Finanzmärkte reagierten positiv. Das britische Pfund gewann am Montag gegenüber dem US-Dollar wieder an Wert. Die Renditen britischer Staatsanleihen gingen zurück, der Staat muss also weniger für den Schuldendienst zahlen.

Ob damit die innerparteiliche Kritik an der Premierministerin aufhört, ist fraglich. Auch nach der wirtschaftspolitischen Kehrtwende wurde in London weiter über die Zukunft von Truss spekuliert. Als mögliche Nachfolger sind Verteidigungsminister Ben Wallace und der frühere Finanzminister Rishi Sunak im Gespräch. Ein möglicher Sturz von Truss könnte allerdings zu einer vorgezogenen Neuwahl führen. Laut Umfragen liegen die Tories derzeit deutlich hinter der oppositionellen Labour Party.