Von Alexander Mühlauer, London

Die britische Labour-Partei hat die Mitgliedschaft ihres früheren Vorsitzenden Jeremy Corbyn ausgesetzt. Als Grund nannte ein Parteisprecher die Reaktion Corbyns auf einen am Donnerstag vorgestellten Untersuchungsbericht, der sich mit dem Antisemitismus in der größten britischen Oppositionspartei befasst. Der unabhängigen Kommission für Gleichheit und Menschenrechte (EHRC) zufolge habe Labour unter dem Parteivorsitzenden Corbyn rechtswidrige Diskriminierungen gegenüber Juden zugelassen.

Corbyn wies die Vorwürfe zurück und schrieb auf Facebook: "Ein Antisemit ist einer zu viel, aber das Ausmaß des Problems wurde auch aus politischen Gründen von unseren Gegnern innerhalb und außerhalb der Partei sowie einem Großteil der Medien dramatisch überbewertet." Aufgrund dieser Stellungnahme plädierte Labour-Chef Keir Starmer für eine Aussetzung von Corbyns Parteimitgliedschaft. Zunächst war unklar, ob dieser Ausschluss noch überprüft wird.

Der Bericht von EHRC kam zu dem Schluss, dass Labour während Corbyns Parteivorsitz in den Jahren 2015 bis 2020 drei Verstöße gegen das Gleichstellungsgesetz begangen habe. Dabei gehe es um antisemitische Belästigungen, den Umgang mit Beschwerden über derartige Vorfälle sowie um das Versäumnis, diejenigen, die diese Beschwerden in der Partei bearbeiten, angemessen zu schulen. Es habe "unentschuldbare Fehler" gegeben, die auf einen Mangel an Bereitschaft zur Bekämpfung des Antisemitismus zurückzuführen seien, sagte die Vorsitzende der Kommission, Caroline Waters.

Labour-Chef Starmer sprach von einem "Tag der Schande". Im Namen seiner Partei bedauere er "all den Schmerz, der jüdischen Menschen zugefügt wurde". Starmer erklärte, dass die "klaren und krassen" Befunde in dem 128-seitigen Bericht keinen Raum für Zweideutigkeiten ließen. "Der Report stellt schwerwiegende Mängel in der Führung, in den Prozessen und in der Kultur im Umgang mit Antisemitismus innerhalb unserer Partei fest", sagte er. Der Labour-Vorsitzende versprach, alle Empfehlungen der unabhängigen Kommission umzusetzen. Dazu zählen etwa ein verbessertes Beschwerdeverfahren und Schulungen für das Personal, das für den Umgang mit Beschwerden zuständig ist.

Mit dem Parteiausschluss Corbyns setzt Starmer seinen klaren Kurs gegen Antisemitismus fort. Bereits im Sommer hatte er die langjährige Corbyn-Vertraute Rebecca Long Bailey aus der Partei ausgeschlossen. Starmer hatte ihr vorgeworfen, einen Artikel mit einer antisemitischen Verschwörungstheorie verbreitet zu haben. Corbyn kündigte am Donnerstag, seinen Parteiausschluss "energisch anzufechten". Er habe "klargestellt, dass diejenigen, die leugnen, dass es in der Labour-Partei ein Problem mit Antisemitismus gegeben hat, falsch liegen", schrieb er auf Twitter.

Seit Jahren steht Corbyn in der Kritik, antisemitische Tendenzen in der Labour-Partei zu verharmlosen. Kritiker werfen ihm auch eine einseitige Unterstützung der Palästinenser im Nahostkonflikt vor. Bereits vor seiner Zeit als Labour-Chef hatte Corbyn die im Gazastreifen herrschende Hamas laut britischen Medienberichten als "Freunde" bezeichnet.