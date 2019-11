Jeremy Corbyn, Chef der Labour Party wirbt für das "Manifesto" in Birmingham.

Der Labour-Chef stellt das Wahlprogramm seiner Partei vor. Die Linke in Großbritannien will offenbar ziemlich radikale Änderungen.

Wahlprogramme, genannt "Manifestos", haben in Großbritannien eine immense Bedeutung, ihre Präsentation vor begeisterten Mitgliedern wird vor Parlamentswahlen zelebriert wie in anderen Ländern die Wahl eines Vorsitzenden. Zwar ist die Umsetzung der Versprechen dann wieder eine andere und zumeist heikle Frage. Aber was im - jeweils auf die aktuelle Wahl zugeschriebenen - Programm steht, gilt als schärfste Waffe im politischen Konkurrenzkampf.