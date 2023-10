Angesichts eines deutlichen Vorsprungs in den Umfragen hat der britische Oppositionsführer Keir Starmer seine Labour-Partei vor Leichtsinn gewarnt. Um die Parlamentswahl zu gewinnen, müsse die Partei einen Gang hochschalten, sagte Starmer dem Observer zum Auftakt der diesjährigen Labour-Parteikonferenz. Die Sozialdemokraten führen in Umfragen deutlich vor den Tories von Premier Rishi Sunak. Die nächste Parlamentswahl findet voraussichtlich 2024 statt. In der BBC kündigte Starmer an, er werde die Pläne der Tories, alle irregulär eingereisten Migranten umgehend nach Ruanda abzuschieben, im Falle eines Wahlsiegs zurücknehmen. Zudem will er etwa 1,5 Milliarden Pfund in den staatlichen Gesundheitsdienst stecken.