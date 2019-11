Ephraim Mirvis ist nicht irgendein Vertreter der Juden in Großbritannien, er ist der Oberrabbiner der "Vereinten Jüdischen Gemeinde für das Vereinigte Königreich und das Commonwealth", er ist orthodoxer Jude, in Südafrika geboren. Und, nebenbei bemerkt, glühender Fußballfan der Tottenham Hotspurs.

Wenn sich Mirvis äußert, spricht er zwar nicht zwingend für die Reformgemeinden und auch nicht für alle britischen Juden, aber er spricht für die mächtigste jüdische Organisation im Land. Die Times veröffentlichte am Dienstag eine - in dieser Form wohl einmalige - Intervention in den laufenden Wahlkampf: einen offenen Brief von Mirvis unter dem Titel "Was wird aus den Juden in Britannien, falls Labour an die Regierung kommt?". Er sagt darin zwar nicht explizit "wählt auf keinen Fall Labour", aber jede Zeile, jedes Wort setzte genau diese Botschaft in die Welt.

Seine jüdischen Mitbürger sähen, so der Oberrabbiner, mit wachsender Besorgnis, wie sich der Antisemitismus in der Labour-Partei festgesetzt habe und nie ausreichend bekämpft worden sei. Es sei "nicht wahr", dass die Parteispitze um Jeremy Corbyn alles tue, um Antisemitismus in den eigenen Reihen zu beseitigen. Ein "neues Gift" breite sich bei Labour aus. Corbyn sei deshalb "nicht geeignet" für das Amt des Premierministers. "Die Seele des Landes steht auf dem Spiel."

Jüdische Abgeordnete gehen auf Distanz

Starke, bittere Worte, die eine Schockwelle durch die Partei schickten, weil Zeitpunkt und Botschaft - 16 Tage vor dem Wahltermin und angesichts miserabler Umfragewerte - einen weiteren Tiefschlag in einem ohnehin schwierigen Wahlkampf bedeuten. Und es war nicht einmal die erste, derartige Intervention gewesen. Erst Anfang November hatte die größte jüdische Zeitung des Landes, der Jewish Chronicle, an Nicht-Juden appelliert, nicht für Corbyn zu stimmen. Er habe zeitlebens "mit Rassisten und Antisemiten gemeinsame Sache gemacht". Und das Jewish Labour Movement, eine parteiinterne Gruppierung, hat angekündigt, keinen Wahlkampf mehr für die Partei, sondern nur noch für ausgesuchte Kandidaten zu machen.

Zugleich zogen und ziehen sich immer mehr prominente jüdische Abgeordnete und Politiker zurück. Die populäre Parlamentarierin Luciana Berger etwa, die auf dem Labour-Parteitag 2017 sogar Personenschutz brauchte, tritt nun für die Liberaldemokraten an. Reihenweise machen ehemalige Labour-Mitglieder - von Stadträten bis hin zu Mitgliedern des House of Lords - ihre Empörung darüber öffentlich, dass die Partei zwar Besserung verspreche, aber nicht entsprechend handele.

Corbyn und die Parteiführung wehren sich mittlerweile fast verzweifelt gegen den Vorwurf, nicht nur antisemitischen Übergriffen und Äußerungen zu wenig entgegenzusetzen, sondern im Zweifel sogar selbst Antisemiten zu sein. In zwei TV-Debatten vor der Parlamentswahl musste sich zwar auch Premier Boris Johnson vorhalten lassen, er gelte als Lügner und man könne ihm nicht vertrauen. Corbyn wurde - von Juden und Nichtjuden - in emotionalen Ausbrüchen beschuldigt, jüdische Mitbürger seien in seiner Partei immer noch nicht ausreichend geschützt.