Kehrt Großbritannien in die Europäische Union zurück? In einer emotionalen Rede auf seinem ersten Parteitag als Premier deutet Andy Burnham diese Möglichkeit an. Auch innenpolitisch gibt er dem Land Diskussionsstoff.

Auf einmal hält der Premierminister inne und mit ihm sein Publikum. Sekunden vergehen. Teilnehmer des Labour-Parteitags, die an diesem Dienstagnachmittag keinen direkten Blick auf die Bühne haben, suchen nach Monitoren, um zu sehen, was los ist. Andy Burnham hatte angekündigt, keine der üblichen Politikerreden zu halten, „sondern eine echte“. Spätestens in diesem Moment nun wird den Besucherinnen und Besuchern in Liverpool klar, dass sie etwas Außergewöhnliches erleben.