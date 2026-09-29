Auf einmal hält der Premierminister inne und mit ihm sein Publikum. Sekunden vergehen. Teilnehmer des Labour-Parteitags, die an diesem Dienstagnachmittag keinen direkten Blick auf die Bühne haben, suchen nach Monitoren, um zu sehen, was los ist. Andy Burnham hatte angekündigt, keine der üblichen Politiker-Reden zu halten, „sondern eine echte“. Spätestens in diesem Moment nun wird den Besucherinnen und Besuchern in Liverpool klar, dass sie etwas Außergewöhnliches erleben.
GroßbritannienEr wird es richten müssen
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Labour regiert seit 2024, aber beim diesjährigen Parteitag herrscht plötzlich wieder Hoffnung – was vor allem an dem fast schon unheimlich beliebten Andy Burnham liegt. Dabei kündigt der neue Premier auch Unpopuläres an.
Von Martin Wittmann, Liverpool
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