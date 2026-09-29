Zum Hauptinhalt springen

GroßbritannienEr wird es richten müssen

Lesezeit: 5 Min.

Als er von seinem verstorbenen Vater erzählt, bricht ihm die Stimme: Andy Burnham bei seiner Rede auf dem Labour-Parteitag.
Als er von seinem verstorbenen Vater erzählt, bricht ihm die Stimme: Andy Burnham bei seiner Rede auf dem Labour-Parteitag.
OLI SCARFF/AFP

Labour regiert seit 2024, aber beim diesjährigen Parteitag herrscht plötzlich wieder Hoffnung – was vor allem an dem fast schon unheimlich beliebten Andy Burnham liegt. Dabei kündigt der neue Premier auch Unpopuläres an.

Von Martin Wittmann, Liverpool

SZ bei Google bevorzugen

Auf einmal hält der Premierminister inne und mit ihm sein Publikum. Sekunden vergehen. Teilnehmer des Labour-Parteitags, die an diesem Dienstagnachmittag keinen direkten Blick auf die Bühne haben, suchen nach Monitoren, um zu sehen, was los ist. Andy Burnham hatte angekündigt, keine der üblichen Politiker-Reden zu halten, „sondern eine echte“. Spätestens in diesem Moment nun wird den Besucherinnen und Besuchern in Liverpool klar, dass sie etwas Außergewöhnliches erleben.

Zur SZ-Startseite

USA und Großbritannien
:Sie haben sich wieder lieb – ein bisschen

In New York treffen sich erstmals der neue britische Premierminister Burnham und US-Präsident Trump. Die Beziehung der Länder ist belastet. Doch jetzt soll alles besser werden.

SZ PlusVon Martin Wittmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite