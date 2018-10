24. Oktober 2018, 14:08 Uhr Mord an saudischem Journalisten London entzieht Verdächtigen im Fall Khashoggi das Visum

Theresa May und Kronprinz Mohammed bin Salman bei einem Treffen im März in London.

Nach den USA reagiert auch Großbritannien mit Visa-Entzug auf die Tötung Khashoggis. US-Präsident Trump macht Kronprinz Mohammed bin Salman verantwortlich.

Großbritannien belegt Verdächtige im Fall des ermordeten Jamal Khashoggi mit Einreisesperren. Den saudi-arabischen Verdächtigen in dem Fall werde das Visum entzogen, erklärte die britische Premierministerin Theresa May in London. "Wenn diese Personen derzeit über ein Visum verfügen, dann wird es ihnen heute entzogen."

Zuvor hatten bereits die USA mit einem Visa-Entzug auf den Mord an dem saudischen Journalisten im Exil reagiert. Saudi-Arabien hatte zugegeben, dass der systemkritische saudische Journalist am 2. Oktober im Konsulat in Istanbul zu Tode gekommen sei - bei einer Schlägerei, so die offizielle Darstellung. Die türkische Regierung sagt verbreitet dagegen, ein 15 Mann starkes Einsatzkommando habe Khashoggi gefoltert und getötet.

Am Dienstag trafen der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman und sein Vater, König Salman, in Riad Angehörige Khashoggis und bekundeten ihr Beileid. Der Kronprinz wird von vielen für den Tod des Journalisten direkt verantwortlich gemacht. US-Präsident Donald Trump machte in einem Interview mit dem Wall Street Journal den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman für die Tat verantwortlich. Der Prinz leite de facto die Regierungsgeschäfte, sagte er. "Wenn es also irgendjemand war, dann er."