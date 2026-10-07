Jacob Rees-Mogg ist die bedächtig über das Land schreitende Personifizierung des altmodischen englischen Konservativismus. Der gebürtige Londoner, 1,88 Meter groß, spricht ein gestochenes Hochenglisch, das wie eine Parodie klänge, wäre der Mann kein Gesamtkunstwerk. Eine Menge Briten finden den Politiker bezaubernd, er selbst wäre viel zu höflich, um ihnen zu widersprechen. Er ist erst 57 Jahre alt, aber wenn er im altehrwürdigen Palace of Westminster spricht, wirkt das Parlamentsgebäude im Vergleich zu seiner Erscheinung wie ein neumodischer Carport. In Eton und Oxford ausgebildet, immer makellos gekleidet und mit besten Manieren versehen, verhält sich der Millionär seit nunmehr 30 Jahren selbst in härtesten politischen Debatten wie ein Gentleman. Man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man ihn einen Mann der Vergangenheit nennt.