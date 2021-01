Am schlimmsten ist die Corona-Lage in London. In der Hauptstadt ist die Sieben-Tages-Inzidenz mittlerweile auf mehr als 1000 gestiegen.

Die Virusmutation B.1.1.7 lässt die Corona-Zahlen explodieren. Steigen sie so weiter, könnten die Krankenhäuser in weniger als drei Wochen nicht mehr alle Patienten versorgen.

Von Alexander Mühlauer, London

Chris Whitty ist keiner, der zum Alarmismus neigt, und genau deshalb klingen seine Worte so beängstigend. In einem Gastbeitrag für die Sunday Times warnte der medizinische Chefberater der britischen Regierung vor nicht weniger als dem Zusammenbruch des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS). "In einigen Teilen des Landes befindet sich der NHS derzeit in der gefährlichsten Situation, an die man sich erinnern kann", schrieb der Epidemiologe. Wenn das Coronavirus sich weiter so verbreite, würden die Krankenhäuser in echte Schwierigkeiten geraten - und zwar in weniger als drei Wochen.

In den vergangenen sieben Tagen verzeichnete Großbritannien im Durchschnitt 60 000 tägliche Neuinfektionen. Die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner lag in dieser Zeit bei knapp 650. Am schlimmsten ist die Situation in London: Dort ist die Sieben-Tages-Inzidenz mittlerweile auf mehr als 1000 gestiegen. Der Hotspot der Hauptstadt ist der nordöstliche Bezirk Barking and Dagenham mit 1600.

Londons Bürgermeister hat den Katastrophenfall ausgerufen

Als besonders besorgniserregend werten Experten die Zahl von Menschen, die in Londoner Krankenhäusern behandelt werden. Allein in der ersten Januarwoche ist diese um knapp ein Drittel gestiegen; jene der künstlich beatmeten Patienten sogar um mehr als 40 Prozent. Angesichts dieser Werte hatte Londons Bürgermeister Sadiq Khan am Freitag den Katastrophenfall ausgerufen. Die Bedrohung, die das Coronavirus für die Stadt darstelle, sei an einem kritischen Punkt. "Wenn wir nicht unverzüglich handeln, könnte unser NHS überwältigt werden, und mehr Menschen werden sterben", sagte Khan.

Die wissenschaftlichen Regierungsberater um Chris Whitty machen vor allem die Virusmutation B.1.1.7 für die rasche Ausbreitung verantwortlich. Diese wurde erstmals im Herbst in Südostengland entdeckt und gilt nach Einschätzung von Premierminister Boris Johnson um bis 70 Prozent ansteckender als die bisher gängige Variante. Hinzu kommt allerdings, dass die Menschen die Corona-Regeln nach Ansicht der Regierung nicht so strikt befolgen wie beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020. Kritiker Johnsons werfen der Regierung vor, die nun geltenden Beschränkungen zu spät verhängt zu haben.

Um die Bevölkerung vom Ernst der Lage zu überzeugen, hat die Regierung eine neue Anzeigenkampagne gestartet, in der sie explizit darauf hinweist, dass jeder mit seinem Verhalten für Todesfälle verantwortlich sein könnte. Auf Plakaten, die vor der Ansteckungsgefahr des Virus warnen, steht: "Wenn Sie rausgehen, können Sie es verbreiten. Menschen werden sterben."

Es gibt einen Lichtblick: Bereits 1,5 Millionen Briten sind geimpft

Unter den seit 5. Januar geltenden Corona-Regeln ist es lediglich erlaubt, das eigene Zuhause zu verlassen, um lebensnotwendige Besorgungen zu tätigen oder einer Arbeit nachzugehen, die nicht im Home-Office erledigt werden kann. Einmal am Tag darf man ins Freie, um spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Draußen ist es verboten, mehr als einen Menschen aus einem anderen Haushalt zu treffen.

Schulen sind geschlossen, nur Eltern, die als "key worker" gelten, also etwa im Gesundheitswesen arbeiten, dürfen ihre Kinder weiter in den Unterricht bringen. Die Regierung bittet allerdings seit Freitag darum, dieses Angebot nur in Anspruch zu nehmen, wenn beide Elternteile nicht in der Lage sind, sich um die Betreuung der Kinder zu kümmern. Kindergärten dürfen in England, anders als in Schottland, weiter geöffnet bleiben.

Immerhin einen Lichtblick gibt es: Nach Angaben der britischen Regierung sind im Vereinigten Königreich bereits etwa 1,5 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Seit dem Wochenende auch die Queen. Der Buckingham-Palast teilte mit, dass die 94-jährige Königin Elizabeth II. und ihr 99 Jahre alter Mann Prinz Philip am Samstag eine Impfung von einem Leibarzt der Royals erhalten haben.