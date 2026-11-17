Jeder achte junge Brite ist ohne jegliche Beschäftigung. Das sind eine Million Menschen, zwischen 16 und 24 Jahre alt, die weder eine schulische oder praktische Ausbildung machen noch einen Job haben. Sie sind Not in Education, Employment or Training, kurz: NEET. Sie sind die Opfer einer jahrelangen Misswirtschaft der Regierungsparteien, oder wie Premierminister Andy Burnham kürzlich in einem Beitrag für den Guardian schrieb: Schuld trage allein die Politik, denn „eine Generation junger Menschen ist nicht eines Morgens aufgewacht und hat beschlossen, dass sie nicht arbeiten möchte“. Burnham sprach von einer „wirtschaftlichen Katastrophe“.

NEETs sind nicht erst seit Kurzem ein Problem für die Ökonomie des Landes und für die Moral dieser Generation. Spätestens seit der Corona-Krise sind aus besorgniserregenden Zahlen erschreckende geworden. Die Betroffenen sind von Sozialleistungen abhängig. 125 Milliarden Pfund (150 Milliarden Euro) gibt der britische Staat im Jahr dafür aus, Tendenz steigend. Deswegen hat Burnhams Vorgänger, Keir Starmer, den einstigen Gesundheitsminister Alan Milburn im November vergangenen Jahres gebeten, sich ausführlich dem Phänomen der NEETs zu widmen und einen Report samt Empfehlungen zu schreiben. Am Dienstag nun hat der Labour-Politiker in London seine Ergebnisse auf 267 Seiten veröffentlicht.

Dies ist ein Zehnjahresplan, kein Sprint über ein Jahr. Alan Milburn, Großbritanniens Ex-Gesundheitsminister

Ziel sei es demnach, bis 2036 den Anteil der NEETs unter den jungen Briten von derzeit 13,6 Prozent auf fünf Prozent zu senken, das ist in etwa der Wert, auf dem die vorbildlichen Niederlande heute liegen (in Deutschland liegt die Quote bei zehn Prozent). Um das zu erreichen, werde Halbherzigkeit nicht reichen, sagte Milburn zu Beginn seiner Präsentation. Die Maßnahmen umzusetzen, wäre erst mal teuer, wer das leugne, lebe in einer „Fantasiewelt“.

„Dies ist ein Zehnjahresplan, kein Sprint über ein Jahr“, sagte er. 5,8 Milliarden Pfund an jährlichen Investitionen wären demnach nötig, um positive Entwicklungen anzustoßen. Man müsse mehr Geld dafür ausgeben, jungen Menschen Jobs zu verschaffen, als dafür, sie mit Sozialleistungen zu versorgen.

Milburn sagte, es müsse sich für Arbeitgeber mehr lohnen, junge Menschen einzustellen. Die Regierung sollte etwa kleineren Unternehmen eine Zahlung in Höhe von 5000 Pfund gewähren, wenn sie einen jungen NEET-Menschen einstellen. Auch soll die Schwelle, ab der Unternehmen Sozialversicherungsbeiträge für junge Job-Neulinge zahlen müssen, erhöht werden.

Dänemark investiere rund ein Prozent seines Bruttoinlandprodukts für Einstellungsanreize und entsprechende Subventionen. Das sei zehn Mal so viel wie im Vereinigten Königreich. Für jedes Pfund, das der britische Staat derzeit ausgebe, um Jugendliche in den Arbeitsmarkt zu integrieren, fließen indes 25 Pfund an Transferleistungen.

Kommt eine „Chancengarantie“ für junge Erwachsene in Großbritannien? Takeaway-Geschäfte in Blackburn. Ashley Cooper via imago-images

Kritik übte Milburn am aktuellen Sozialsystem: Dieses frage einen jungen Menschen, „was er nicht tun kann, bevor es fragt, was er mit der richtigen Unterstützung tun könnte“. Für zu viele junge Menschen sei das System zu einer Falle geworden, „obwohl es ein Sprungbrett sein sollte“. Die Leistungen drastisch zu kürzen, sei keine Lösung. Wenn junge Menschen in Armut zurückgelassen würden, tauchten die Kosten lediglich an anderer Stelle der staatlichen Bilanz auf, im Gesundheitswesen, im Wohnungswesen oder in der Strafjustiz. „Weniger auszugeben, bedeutet nicht, erfolgreich zu sein. Entscheidend ist, ob sich Leben und Lebenswege verändern“, schreibt Milburn.

Das Thema Gesundheit sei zentral für das NEET-Problem, schreibt Milburn. 44 Prozent der NEETs geben an, gesundheitlich so beeinträchtigt zu sein, dass sie nicht arbeiten können. Besonders oft werden Angststörungen, Depressionen und ADHS genannt. Das britische Gesundheitssystem sei darauf ausgelegt, Krankheiten zu diagnostizieren und zu behandeln. Wichtiger aber wäre es, früher einzugreifen. Das System der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen erzeuge zudem eine „binäre“ Denkweise: Entweder man sei krank oder gesund.

Milburn bezeichnete die Kritik an den Jugendlichen, sie seien faul, überempfindlich oder unambitioniert, als falsch. Das Gegenteil sei der Fall, „es ist eine Generation voller Potenzial. Sie ist voller Ehrgeiz. Sie sollte voller Hoffnung sein“. Die jungen Menschen, denen er im vergangenen Jahr begegnet sei, würden nicht um ein leichteres Leben bitten, schreibt er in seinem Report. Die Betroffenen wollten vielmehr eine faire Chance.

Milburn empfiehlt eine „Chancengarantie“ für junge Erwachsene. Zu den garantierten Angeboten zählt er eine staatlich subventionierte Stelle, eine Weiterbildung, eine Ausbildung, ein Arbeitspraktikum, ein Studienplatz oder Hilfe bei der Gründung eines Unternehmens. Auch soll eine wirksamere gesundheitliche Unterstützung gewährleistet sein.

Nun liegt es an Andy Burnhams Regierung, zu entscheiden, welchen Empfehlungen sie folgen.