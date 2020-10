Der britische Premier Boris Johnson hat seine Landsleute auf einen schwierigen Corona-Winter eingestellt. Bis Weihnachten und vielleicht darüber hinaus könnte es "holprig" werden, sagte er am Sonntag der BBC. Man befinde sich auf einer Gratwanderung, bei der schärfere Beschränkungen gegen das Absichern der Wirtschaft abgewogen werden müssten. Er werde keinen Kurs ergreifen, durch den in kurzer Zeit Zehntausende weitere Menschen ihr Leben verlieren würden. Johnson zeigte Verständnis, dass viele die Einschränkungen leid seien. Er hoffe auf die Impfforschung. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer, warf Johnsons Regierung Inkompetenz vor. Großbritannien verzeichnet mehr als 42 000 Tote, die meisten in Europa.