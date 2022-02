Eine enge Beraterin des britischen Premiers Boris Johnson hat ihren Rücktritt angekündigt. Sie reagierte auf eine verbale Attacke Johnsons auf Oppositionschef Keir Starmer. Munira Mirza warf Johnson am Donnerstag in einem Kündigungsbrief, der dem Spectator vorliegt, eine "unangemessene" Referenz zu einem entsetzlichen Missbrauchsfall vor, für die es keine Grundlage gebe. Johnson hatte Starmer vorgeworfen, dass in seiner Zeit als Leiter der Staatsanwaltschaft nicht gegen den pädophilen BBC-Moderator Jimmy Savile ermittelt worden sei. Starmer war zwar damals im Amt, hatte aber mit dem Fall nichts zu tun. Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass auch Johnsons Kommunikationschef Jack Doyle sein Amt niedergelegt habe. Ein Grund wurde zunächst nicht genannt.