Von dpa, London

Der britische Premierminister Boris Johnson will mit der Ernennung neuer Berater in der "Partygate"-Affäre Stärke demonstrieren. Das Kabinettsmitglied Steve Barclay ist künftig als Stabschef in der Downing Street wichtigster Mitarbeiter des konservativen Regierungschefs. Guto Harri wird neuer Kommunikationsdirektor und soll das Krisenmanagement im Regierungssitz verbessern.

Johnson hatte Wechsel in seinem Umfeld in der Downing Street angekündigt. Damit ging er auf Forderungen seiner Konservativen Partei ein, die "Kultur" im Regierungssitz zu verbessern. Ein interner Bericht hatte übermäßigen Alkoholkonsum in der Downing Street festgestellt sowie Führungsversagen und Regelbrüche kritisiert. Vor wenigen Tagen hatten dann auf einen Schlag mehrere von Johnsons engsten Mitarbeitern gekündigt.

Während der Corona-Lockdowns fanden in der Downing Street immer wieder Partys statt, bei denen Regeln gebrochen wurden. Johnson soll bei einigen selber dabei gewesen sein. In mehreren Fällen ermittelt die Polizei. Einige Abgeordnete seiner Partei haben Johnson deshalb bereits schriftlich ihre Unterstützung entzogen. Sprechen sich 54 Tories gegen den Premier aus, käme es zu einem parteiinternen Misstrauensvotum.

Als weiterer konservativer Abgeordneter hatte zuletzt der Politiker Nick Gibb dem Premierminister sein Misstrauen ausgesprochen. "Um Vertrauen wieder herzustellen, müssen wir den Premierminister auswechseln", schrieb er am Samstag in einem Gastbeitrag für den Telegraph. Es sei leider kaum vorstellbar, dass Johnson die Wahrheit sage. Johnson hatte zwar Feiern eingeräumt, er selber habe aber keine Regeln gebrochen.