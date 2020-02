IS brüstet sich mit Attentat in London

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Stichwaffenattacke von London für sich reklamiert. Am Sonntag hatte ein vorzeitig aus der Haft entlassener Mann im Süden der britischen Hauptstadt Passanten angegriffen. Drei Menschen wurden verletzt, die Polizei erschoss den Täter. Dieser sei ein IS-Kämpfer gewesen und Aufrufen zu Angriffen gefolgt, hieß es am Montag in einer Nachricht des IS-Sprachrohrs Amak. Die Terrormiliz hatte dazu aufgerufen, Bürger von Ländern anzugreifen, die Teil des internationalen Bündnisses zum Kampf gegen den IS sind. Der 20 Jahre alte Täter war 2018 zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil er Material für einen islamistisch motivierten Terroranschlag gesammelt und Propaganda verbreitet hatte.