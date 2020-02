Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Stichwaffenattacke von London für sich reklamiert. Am Sonntag griff ein vorzeitig aus der Haft entlassener Mann in der britischen Hauptstadt Passanten an. Drei Menschen wurden verletzt, die Polizei erschoss den Täter. Er sei ein IS-Kämpfer gewesen und Aufrufen zu Angriffen gefolgt, hieß es am Montag über das IS-Sprachrohr Amak. DDer britische Premier Boris Johnson sagte am Montag, verurteilte Terroristen sollten nicht mehr automatisch vorzeitig aus der Haft kommen. Die Regierung will neue Gesetze, die auch rückwirkend auf bereits inhaftierte Terroristen angewendet werden können. Laut Justizminister Robert Buckland sollen dazu Notstandsgesetze angewendet werden.