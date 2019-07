20. Juli 2019, 03:25 Uhr Aufgebrachter Tanker Großbritannien droht Iran mit "ernsten Konsequenzen"

Die britische Regierung fordert die Freigabe des von Iran festgesetzten Tankers Stena Impero , andernfalls werde es "ernste Konsequenzen" geben.

, andernfalls werde es "ernste Konsequenzen" geben. Irans Revolutionsgarden hatten zuvor den Tanker aufgebracht und einen weiteren zwischenzeitlich festgesetzt, inzwischen aber wieder freigelassen.

Der amtierende US-Verteidigungsminister genehmigte die Verlegung von Soldaten und militärischem Gerät nach Saudi-Arabien.

Großbritanniens Regierung hat dem Iran mit "ernsten Konsequenzen" gedroht, sollte das Land einen in der Straße von Hormus aufgebrachten britischen Tanker nicht bald freigeben. "Wir sind absolut deutlich, dass es sehr ernste Konsequenzen geben wird, wenn diese Situation nicht schnell gelöst wird", sagte Außenminister Jeremy Hunt dem britischen Nachrichtensender SkyNews. Militärische Optionen würden nicht erwogen. "Wir halten nach einem diplomatischen Weg Ausschau, um diese Situation zu lösen."

Hunt erklärte vor einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats (Cobra) in London, er habe mit US-Außenminister Mike Pompeo über die Situation gesprochen. Versuche, mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zu telefonieren, seien zunächst nicht erfolgreich gewesen, da er sich auf einer Flugreise befand. Nach der Cobra-Sitzung teilte ein Regierungssprecher dann mit, dass allen britischen Schiffen dazu geraten werde, die Straße von Hormus und umliegende Gewässer bis auf Weiteres zu meiden.

Die Iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor mitgeteilt, den unter britischer Flagge fahrenden Öltanker Stena Impero in der Straße von Hormus gestoppt zu haben. Der Tanker habe internationale Vorschriften nicht beachtet, teilten die Revolutionsgarden mit.

Der Tanker hat nach Angaben seiner britischen Reederei alle Navigationsregeln eingehalten. Dies gelte auch für alle internationalen Vorschriften. Es seien 23 Seeleute an Bord aus Indien, Russland, Lettland und den Philippinen, sagte Erik Hanell, der Chef der Reederei Stena Bulk. Bislang gebe es keine Berichte über Verletzungen. Die Sicherheit und das Wohlergehen der Besatzung bleibe das Hauptaugenmerk der Firma.

Kurz darauf wurde auch der unter liberianischer Flagge fahrende Tanker Mesdar des britischen Unternehmens Norbulk Shipping UK in Richtung Iran abgedrängt. Inzwischen sei das Schiff aber wieder freigegeben worden, teilte das Unternehmen in der Nacht mit.

Saudi-Arabien erlaubt Stationierung von US-Truppen

Das US-Militär teilte mit, es habe Aufklärungsflugzeuge im Einsatz, um die Lage in der Straße von Hormus zu beobachten. Die Flugzeuge operierten im internationalen Luftraum. Man stehe zudem in Kontakt mit US-Schiffen in der Gegend, um deren Sicherheit zu garantieren.

Stunden nachdem die Stana Impero aufgebracht wurde, genehmigte Saudi-Arabien die Stationierung von US-Soldaten in dem Königreich. König Salman habe der Truppen-Stationierung zugestimmt, um die Sicherheitskooperation mit den USA zu stärken, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Es gehe um die Verteidigung der regionalen Sicherheit und Stabilität.

Der amtierende US-Verteidigungsminister Mark Esper genehmigte daraufhin die Verlegung von Truppen und Militärmaterial nach Saudi-Arabien. Der Schritt stelle eine "zusätzliche Abschreckung" im Angesicht glaubwürdiger neuer Bedrohungen dar, erklärte das US-Verteidigungsministerium.

Nach den Vorfällen kündigte US-Präsident Trump an, sich eng mit Großbritannien abstimmen zu wollen. Er betonte aber auch, dass die USA nicht viele Tanker hätten, die in dem Seegebiet unterwegs seien. Die Vereinigten Staaten treiben derzeit eine Initiative namens "Operation Sentinel" zum Schutz von Handelsschiffen in der Region voran. Dabei soll es vor allem darum gehen, die Straße von Hormus mit erhöhter Militärpräsenz in der Region besser zu überwachen.