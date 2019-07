22. Juli 2019, 18:31 Uhr Konflikt mit Iran London kündigt "Schutzeinsatz" für Schiffe in Straße von Hormus an

Nach den jüngsten Zwischenfällen will Großbritannien Schiffe in der Straße von Hormus schützen. Dazu werde ein "maritimer Schutzeinsatz unter europäischer Führung" zusammengestellt, teilte die britische Regierung mit.

Großbritannien will Schiffe in der Straße von Hormus zusammen mit europäischen Verbündeten schützen. Dazu werde ein "maritimer Schutzeinsatz unter europäischer Führung" zusammengestellt, teilte die Regierung in London mit. Einzelheiten nannte Außenminister Jeremy Hunt nicht, sondern sagte lediglich, London werde "angemessene Schritte unternehmen, um die sichere Passage von Schiffen durch die Straße von Hormus unterstützen".

Die Spannungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Iran hatten sich in den vergangenen Tagen drastisch verschärft. Am Freitag hatten die iranischen Revolutionsgarden den unter britischer Flagge fahrenden Öltanker Stena Impero in der Straße von Hormus mit der Begründung gestoppt, dass er nach einer Kollision mit einem Fischereischiff einfach weitergefahren sei. Den 23 Besatzungsmitgliedern geht es nach iranischen Angaben zwar gut, aber sie dürfen das Schiff bis Ende der Untersuchungen nicht verlassen.

Nach der Meldung über das angehaltene Schiff forderte die britische Regierung die Freigabe des Tankers. Andernfalls werde es "ernste Konsequenzen" geben.

Iranische Vertreter teilten mit, der Stopp des Schiffs sei eine gerechtfertigte Reaktion auf die Briten, die vor zwei Wochen eine Rolle bei der Beschlagnahme eines iranischen Tankers vor Gibraltar gespielt hätten. Hunt sprach von einem "Akt staatlicher Piraterie".