Großbritannien:"Wir hatten eine sehr bittere Scheidung"

Interview von Michael Neudecker, London

David Lammy, 51, gehört zu den erfahrensten Abgeordneten der britischen Labour-Partei. Seit 2000 sitzt er im Unterhaus, als Abgeordneter für Tottenham, dem Stadtviertel im Norden Londons, in dem er aufgewachsen ist. Seit November 2021 ist er Schatten-Außenminister. Er empfängt die SZ zum Interview in seinem Büro im Parlament, er ist gut gelaunt: Am Sonntag beginnt der Labour-Parteitag in Liverpool, der vermutlich letzte vor der Wahl im kommenden Jahr.