14. Oktober 2018, 18:53 Uhr Großbritannien In Aufruhr

Kommt der Deal mit Brüssel, könnte Theresa May erledigt sein.

Von Cathrin Kahlweit

Während das britische Brexit-Team in Brüssel um die letzten Details eines Deals ringt, der auf dem EU-Gipfel Mitte der Woche abgesegnet werden soll, befindet sich die Regierung daheim in London im Belagerungszustand und womöglich sogar vor dem Fall. Gleich mehrere Gruppen wollen den Brexit-Deal verhindern, um jeden Preis. Egal was heute, morgen oder in den nächsten Tagen auf dem Tisch liegt - die Chance, dass die Verabredung von Theresa May und EU-Chefunterhändler Michel Barnier hält, sind gering.

Es ist traurig: Mays Leute kämpfen bis zuletzt für ein paar weichere Formulierungen hier, ein paar einschränkende Fußnoten da, um das Ergebnis für die härtesten Kritiker in London irgendwie annehmbar zu machen, und die sagen "Nein". Die Brexit-Hardliner wollen keine Abmachung, die eine dauerhafte Zollunion möglich macht. Die nordirische DUP, die Mays Minderheitsregierung stützt, will keine Abmachung, die Nordirland irgendeinen Sonderstatus verschafft - selbst wenn das für Nordirland von Vorteil wäre. Die Schotten wollen gar keinen Brexit. Labour will alle Vorteile von Binnenmarkt und Zollunion, was es aber nach einem Austritt per definitionem nicht geben kann.

Eine europafeindliche Gruppe bei den Tories spielt mit dem Gedanken, May zu entmachten. Die nordirische Partei droht, der Premierministerin die Unterstützung zu entziehen. Alle gemeinsam erwägen, bei der entscheidenden Abstimmung gegen die Regierung zu stimmen; May würde ihren hart erkämpften Deal nicht durchs Parlament kriegen.

May könnte, das hat sich übers Wochenende verdichtet, in ein paar Tagen Geschichte sein. Nicht, weil sie keinen, sondern weil sie einen Deal geschafft hat. Die einen sagen, May habe sich von Brüssel über den Tisch ziehen lassen, die zweiten, sie setze die Einheit des Königreichs aufs Spiel, die dritten, alle Szenarien basierten auf falschen Zahlen, die vierten, der Austritt sei schlicht zu teuer.

London in Aufruhr.

Trotzdem ist man - zumindest in Brüssel - in vorsichtiger Feierlaune. Zwei Jahre lang hat man verhandelt, zwei Jahre lang wurden rote Linien gezogen, Kompromisse ausgeschlossen, Fensterreden gehalten, und nun soll es - so zumindest der Stand Sonntagabend - eine Lösung geben, die eine harte Grenze in Nordirland verhindern und zumindest für Waren einen reibungslosen Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich weiterhin garantieren würde.

Wenn der Deal jetzt noch scheitert, werden in London Dolchstoßlegenden kursieren

Wenn der Deal jetzt noch scheitert und die Briten ohne Vertrag aus der Union ausscheiden, wird es im Königreich einige geben, die Dolchstoßlegenden verbreiten und sagen, Brüssel habe bis zum Schluss nicht genug Zugeständnisse gemacht. Tatsache aber ist: Die Gründe für ein Scheitern wären in der britischen Gesellschaft und ihren Vertretern zu suchen. Diese wissen, dass ein historischer Schritt nie alle Interessengruppen zufriedenstellen kann und haben dennoch nie eine Debatte darüber geführt, wie ein solcher Ausgleich konkret aussehen könnte.

Das Kalkül sieht eher so aus: Die Schotten setzen auf ein neues Unabhängigkeitsreferendum, die nordirischen Nationalisten auf eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland. Tory-Hardliner träumen von einer Wiederauferstehung des Königreichs als Großmacht. Bei alledem wäre der Brexit selbst nur eine Fußnote.