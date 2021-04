"Nennt man das Freiheit?" Premierminister Boris Johnson will ein Impfzertifikat einführen. Selbst in seiner Partei stößt er damit auf Skepsis.

Von Alexander Mühlauer, London

Kurz vor Ostern hat Keir Starmer ein bemerkenswertes Interview gegeben. Der Labour-Chef sagte dem konservativen Daily Telegraph, dass die von der Regierung geplanten Impfpässe "unbritisch" seien. "Mein Instinkt sagt mir, wenn das Vakzin weiter verimpft wird, wenn die Zahl der Krankenhauseinweisungen und der Todesfälle weiter zurückgeht, wird ein britisches Bewusstsein dafür entstehen, dass wir diesen Weg eigentlich nicht gehen wollen", sagte Starmer. Er appellierte also im Grunde an das, was man in Großbritannien common sense nennt. Dass er damit Premier Boris Johnson eben diesen gesunden Menschenverstand indirekt absprach, hat so manche Tories regelrecht in Aufruhr versetzt.